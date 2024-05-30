アイドルグループ「WHITE SCORPION」15歳の新星・HANNAが表紙&巻頭グラビアに登場!! 「週刊少年チャンピオン」本日発売！
人気マンガ＆グラビアが盛り沢山の「週刊少年チャンピオン」26号が、本日2024年5月30日に発売された。
「週刊少年チャンピオン」26号の表紙＆巻頭グラビアを飾るのは、昨年12月デビューのアイドルグループ「WHITE SCORPION」で5作連続センターを務める15歳の新星、HANNAさんが週チャン初登場！
初々しい制服姿から、大人っぽい赤のワンピース姿、さらには9年間続けてきた特技だという新体操と、のびしろだらけの15歳のフレッシュすぎる姿を披露している。
さらに、両面BIGポスターが特別付録としてつくほか、限定QUOカード200名プレゼント企画も実施されるのでお見逃しなく！
【NANNAコメント】
「はじめまして！ 週チャンさんでの初めての表紙でドキドキワクワクしています!! 制服姿では等身大の私を、ワンピース姿ではちょっぴり大人な私を見てもらえたら嬉しいです！ 特技の新体操も披露しました!! これを機に私やWHITE SCORPIONをたくさんの人に知っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします！」
(※コメント原文ママ)
【商品情報】
■「週刊少年チャンピオン」26号
発売日：2024年5月30日（木曜日）
特別定価：360円（税込）
全国の書店、コンビニエンスストアにて
出版社：秋田書店
(C)秋田書店
(C)OVERSE
(C)Takeo Dec.（秋田書店）
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