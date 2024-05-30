「CAPCOM JUNE SALE」スタート！ Steam Store、PlayStationStoreで「モンスターハンター」シリーズがお買い得！

PlayStationStore、ニンテンドーeショップにて、カプコンの人気タイトルがお買い得価格で購入可能となる「CAPCOM JUNE SALE」が開催中だ。

今年の3月でシリーズ20周年を迎え、ますますの盛り上がりをみせる「モンスターハンター」シリーズから、 「モンスターハンターライズ」「モンスターハンターライズ：サンブレイク」「モンスターハンター：ワールド」「モンスターハンターワールド：アイスボーン」 らゲーム本編や追加コンテンツの数々がお求めやすい価格でセール中！ PlayStationStoreでは、「デッドライジング」シリーズもラインアップ！





さらにSteam Storeでは、「モンスターハンター」シリーズ20周年を記念した2種類の特別パックが販売中だ。





各デジタルストアセールの詳しい内容は「CAPCOM JUNE SALE」特設ページでチェック！ とことんやり込めるアクションの名作をお得に手に入れよう！

【セール情報】

※商品によって対象ハード及びセール期間が異なるので注意。また、セール期間は予告なく変更になる場合あり。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となるので購入の際は注意。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合あり。重複購入に注意。

※セール詳細及びコンテンツ内容、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにて確認。

【Steam Store】

Steam Store

Steam「モンスターハンターライズ」（ゲーム本編）

＜セール期間＞2024年6月13日（木）1:59まで

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【75％OFF!!】：997円（税込）

Steam「モンスターハンターライズ：サンブレイク」（超大型拡張コンテンツ）

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【60％OFF!!】：1,596円（税込）

Steam「モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット」（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【67％OFF!!】：1,976円（税込）

Steam「モンスターハンター：ワールド」（ゲーム本編）

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【67％OFF!!】：986円（税込）

Steam「モンスターハンターワールド：アイスボーン」（超大型拡張コンテンツ）

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【63％OFF!!】：1,476円（税込）

Steam「モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション」（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【67％OFF!!】：1,976円（税込）

【Steam Storeでは「MONSTER HUNTER」20周年記念パックを販売中！】

＜販売期間＞2024年6月13日（木）1:59まで



※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにて確認。

※バンドル商品は終了日以降も販売される可能性あり。

「MONSTER HUNTER」20周年記念パック

■Steam「MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY PACK」https://store.steampowered.com/bundle/39170/MONSTER_HUNTER_20TH_ANNIVERSARY_PACK/

「MONSTER HUNTER」20周年記念パック

バンドル価格：1,487円（税込）＜収録内容＞■「モンスターハンター：ワールド」■「モンスターハンターライズ」■Steam「MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY COMPLETE PACK」https://store.steampowered.com/bundle/39039/MONSTER_HUNTER_20TH_ANNIVERSARY_COMPLETE_PACK/

バンドル価格：5,608円（税込）

＜収録内容＞

■「モンスターハンター：ワールド」

■「モンスターハンターワールド：アイスボーン」

■「モンスターハンターライズ」

■「モンスターハンターライズ：サンブレイク」

■「モンスターハンターストーリーズ2 〜破滅の翼〜」

【PlayStationStore】

PS5 / PS4「モンスターハンターライズ」（ゲーム本編）

＜セール期間＞2024年6月12日（水）23:59まで

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【75％OFF!!】：997円（税込）

PS5 / PS4「モンスターハンターライズ：サンブレイク」（超大型拡張コンテンツ）

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【60％OFF!!】：1,596円（税込）

PS5 / PS4「モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット」（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【67％OFF!!】：1,976円（税込）

PS4「モンスターハンター：ワールド」（ゲーム本編）

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【50％OFF!!】：995円（税込）

PS4「モンスターハンターワールド：アイスボーン」（超大型拡張コンテンツ）

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【50％OFF!!】：1,495円（税込）

PS4「モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション」（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【50％OFF!!】：1,995円（税込）

PS4「デッドライジング トリプルパック」（ゲーム本編）

通常価格：5,082円（税込）

セール価格【45％OFF!!】：2,795円（税込）

PS4「デッドライジング 4 スペシャルエディション」（ゲーム本編）

通常価格：6,101円（税込）

セール価格【68％OFF!!】：1,952円（税込）



※本リリース内容は日本国内向けの情報。記載の内容は予告なく変更となる場合あり。



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