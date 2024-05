B‐R サーティワン アイスクリームは5月31日〜6月27日の期間、ネスレ日本の「キットカット」とのコラボキャンペーンを実施する。トリプル チョコレート ブレイク〜Made with KITKAT〜「トリプル チョコレート ブレイク〜Made with KITKAT〜」(シングル・レギュラーサイズ:420円)は、新登場するキットカットとのコラボフレーバー。2024年はミルク、ビターに、チョコレートの甘みと苦みを一層引き立ててくれるダークチョコレートが新たに加わり、トリプル構造になっている。また、食べやすいサイズのキットカットが入っており、サクッサク食感が楽しめるという。

コラボサンデー〜Made with KITKAT〜「コラボサンデー〜Made with KITKAT〜」(600円)は、好きなスモールサイズのアイスクリーム1個にホイップクリーム、チョコレートシロップ、チョコレートコポーといつものキットカットをトッピングしたメニュー。さらにネスレ日本から新発売の「キットカット ラブポーションサーティワン味」を組み合わせた。ラズベリーチップが入った甘酸っぱいホワイトチョコレートと、甘いミルクチョコレートが相性抜群とのこと。また、オリジナルカップと「Made with KITKAT」ロゴのピックで提供される。ザ・チョコレートドリンク〜Made with KITKAT〜「ザ・チョコレートドリンク〜Made with KITKAT〜」(650円)は、新作フレーバーを使用した濃厚なチョコレートドリンク。「トリプル チョコレート ブレイク〜Made with KITKAT〜」とミルクをミキシングし、ホイップクリームにココアパウダーとキットカット3個をトッピングした。このほか、「ハッピーブレイクタイム シェアケーキ〜Made with KITKAT〜」(3,500円)、「ハッピーブレイクタイム シェアパック〜Made with KITKAT〜」(1,000円)を販売する。キットカット ラブポーションサーティワン味また、「ラブポーションサーティワン」をイメージした「キットカット ラブポーションサーティワン味」(685円)を、6月1日より期間限定で全国のスーパーマーケットやドラッグストアにて販売する。同製品は、甘酸っぱいラズベリーチップがアクセントのホワイトチョコレートと、ミルクチョコレートの2層が合わさったキットカット。冷凍庫で凍らせると食感が変化するという。さらに、パッケージ裏面に付いている"サーティワンで使える50円引きクーポン"をサーティワン店舗(一部店舗を除く)に持参すると、同店の全商品を50円引きで購入可能。公式会員サイト「31Club」アプリの会員バーコード提示でさらに50円引きに。なお、7月15日からは、「キットカット チョコレートミントアイスクリーム味」(685円)が期間限定で再登場する。