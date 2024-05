LUNA SEA

LUNA SEAが、5月29日に開催したファンクラブイベントで、現在開催中の結成35周年記念ツアーのグランドファイナルとして、約14年振りとなる“東京ドーム公演”を、来年2月23日に開催することを発表した。

【動画】LUNA SEA / 2025.2.23 東京ドーム公演告知映像

結成35周年記念日となる5月29日。オフィシャルファンクラブ『SLAVE』会員限定イベント、「LUNA SEA 35th Anniversary MEMORIAL TALK & UNPLUGGED SESSION」が開催され、そのイベント後半のアンプラグドライヴを終えたところでメンバーがステージ前方に集まると、突如背後のスクリーンに緊張感漂う映像が出現。LUNA SEAにとってターニングポイントとなった年号が次々とカウントアップされたあと、全面に“TOKYO DOME”の文字が映し出された。LUNA SEA35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE-LUNATIC TOKYO 2025-黒服限定GIG-2025年2月23日(日祝) 東京ドーム

フロアが悲鳴のような歓声に包まれる中、さらにメンバー5人が横1列に並んだ最新ポートレートがスクリーンに投影された。

スクリーンから映像が消えると、そこにはスポットライトを浴びたポートレートと同じ並びのメンバーが。大きな歓声が鳴り響く中、最後にRYUICHIが「2025年2月23日東京ドーム。これが俺たちの覚悟の夜になると思います。ドームで会いましょう!」という言葉を残し、メンバー5人はそのステージをあとにした。「LUNATIC TOKYO」とは、30年前の1995年、メジャーデビューして3年半という驚くべきスピードで初の東京ドームまで登り詰めたときの公演タイトルであり、当時からのファンにとっては特別な思いが詰まったワードである。その後も重要なタイミングでのライヴ会場として幾度となく東京ドームが選ばれ、今回35周年のフィナーレを飾ることで、遂に10度目となる東京ドームのステージに立つことが決まった。

メンバーとファンにとって、時にはその若さと勢いで熱狂し、また時には悲しみと絶望を味わい、そして再び歓喜の瞬間を共有した、LUNA SEAにとっての聖地、東京ドーム。

先週末、35周年記念全国ツアー「ERA TO ERA」が幕を開け、様々な時代のツアーメニューを再現しながら駆け巡る41公演の旅に出たLUNA SEAが、その終着地である東京ドームでどんな奇跡を起こすのか。【最新ライヴ情報】LUNA SEA35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE-LUNATIC TOKYO 2025-黒服限定GIG-2025年2月23日(日祝) 東京ドーム※詳細は後日発表