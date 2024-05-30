　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


44575.14　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42130.33　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41869.05　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40864.65　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40815.66　　新値三本足陽転値
39860.25　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39693.33　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39685.52　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39278.36　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
38919.88　　75日移動平均線
38863.38　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38855.85　　13週移動平均線
38715.14　　均衡表転換線(週足)
38685.95　　6日移動平均線
38582.17　　均衡表雲上限(日足)
38527.08　　均衡表転換線(日足)
38471.19　　均衡表雲下限(日足)
38448.41　　25日移動平均線
38244.90　　均衡表基準線(日足)

38054.13　　★日経平均株価30日終値

38033.43　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37851.45　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37618.45　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37240.72　　26週移動平均線
37203.48　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36847.05　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36646.57　　均衡表基準線(週足)
35842.65　　ボリンジャー:-3σ(13週)
35254.58　　200日移動平均線
34795.91　　ボリンジャー:-1σ(26週)
32351.10　　ボリンジャー:-2σ(26週)
32183.22　　均衡表雲上限(週足)
29906.30　　ボリンジャー:-3σ(26週)
29757.68　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　28.14(前日38.30)
ST.Slow(9日)　　37.41(前日47.24)

ST.Fast(13週)　 40.48(前日44.33)
ST.Slow(13週)　 41.62(前日42.90)

［2024年5月30日］

株探ニュース