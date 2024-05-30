

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





44575.14 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42130.33 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41869.05 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40864.65 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40815.66 新値三本足陽転値

39860.25 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39693.33 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39685.52 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39278.36 ボリンジャー:＋2σ(25日)

38919.88 75日移動平均線

38863.38 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38855.85 13週移動平均線

38715.14 均衡表転換線(週足)

38685.95 6日移動平均線

38582.17 均衡表雲上限(日足)

38527.08 均衡表転換線(日足)

38471.19 均衡表雲下限(日足)

38448.41 25日移動平均線

38244.90 均衡表基準線(日足)



38054.13 ★日経平均株価30日終値



38033.43 ボリンジャー:-1σ(25日)

37851.45 ボリンジャー:-1σ(13週)

37618.45 ボリンジャー:-2σ(25日)

37240.72 26週移動平均線

37203.48 ボリンジャー:-3σ(25日)

36847.05 ボリンジャー:-2σ(13週)

36646.57 均衡表基準線(週足)

35842.65 ボリンジャー:-3σ(13週)

35254.58 200日移動平均線

34795.91 ボリンジャー:-1σ(26週)

32351.10 ボリンジャー:-2σ(26週)

32183.22 均衡表雲上限(週足)

29906.30 ボリンジャー:-3σ(26週)

29757.68 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 28.14(前日38.30)

ST.Slow(9日) 37.41(前日47.24)



ST.Fast(13週) 40.48(前日44.33)

ST.Slow(13週) 41.62(前日42.90)



［2024年5月30日］



株探ニュース

