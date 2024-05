SEVENTEEN、大阪・横浜で開催した「THE CITY」プロジェクトに7万人以上が参加！

HYBEの日本本社であるHYBE JAPANは、13人組グローバルグループSEVENTEENが5月18日・19日に大阪、25日・26日に横浜で開催し4公演で計25.4万人を動員した日本初のスタジアムツアー「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO JAPAN」にあわせて、コンサート連動型イベント「SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY OSAKA/YOKOHAMA」を2都市で開催し、合計で約7.3万人(ユニークユーザー)が参加した。

1

2

次へ

「THE CITY」は、コンサート開催前後に都市のいたるところで様々なイベントを開催し、ファンの体験を拡大して提供する「都市型コンサートプレイパーク」であり、従来のコンサート観覧やアーティスト商品の購入といった体験にとどまらず、公演都市の中で公演に付随した新しく楽しい体験価値をファンに提供していくことを目的としてHYBEおよびHYBE JAPANが開催している。今回のTHE CITY開催において、公演会場となる日産スタジアムがある新横浜エリアから都心臨海部まで、横浜全体でコラボレーションを楽しんでもらうことを目的に、HYBE JAPANは初となる自治体との連携協定を横浜市と締結した。横浜のシンボルであり世界最大の時計型大観覧車「コスモクロック21」や横浜マリンタワー、横浜ハンマーヘッドなど9つの施設がSEVENTEEN の公式カラーをテーマにしたピンクとブルーでライトアップされ、横浜の夜景がSEVENTEENに染まった。大阪・横浜の公演日である5月18日と26日には、みなとみらいを一望する新港エリアで「SEVENTEEN THE CITY」仕様の花火「横浜スパークリングトワイライト」が打ち上げられ、夜空を美しく彩った。そして横浜市との連携協定によって、横浜ランドマークタワーやMARK IS みなとみらいなどの施設、横浜中華街、京急電鉄の駅や電車内広告ジャックなど横浜のプログラムだけで約20の企業や団体が参加。日本の都市で開催された「THE CITY」の中で一都市過去最多のプログラムを展開し、日産スタジアム公演を中心として街全体が盛り上がった。さらに、横浜市役所内のプレゼンテーションスペースでは「SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY YOKOHAMA」の特別展示が行われ、SEVENTEENの映像と音楽を常時放映。K-POPアーティストの映像と音楽が市役所の中で流れるという初めての取り組みに、来場したファンはもちろん、多くの市民も関心を寄せていた。今回のプロジェクトを担当した横浜市にぎわいスポーツ文化局にぎわい創出戦略課は、「様々な規模のエンターテインメント施設が集まっている横浜市にとって、コンサートやイベントを訪れた人がそのまま帰ってしまうのではなく、観光や飲食、宿泊など市内を回遊しながら様々な体験をしてもらうことが課題の一つでした。『THE CITY』はまさにそれを叶えるプロジェクトで、理念に賛同して連携協定締結に至りました。短い準備期間ではありましたが、世界で活躍するアーティストであるSEVENTEENのイベントということもあって、各施設が非常に協力的で多様なプログラムを展開することができました。実際にプログラムが始まると、本当に多くのファンの方々が横浜の街中で楽しんでいる姿が見受けられ、横浜市がK-POPアーティストとのコラボレーションをするのはSEVENTEENが初めてですが、アーティストとファンのパワーを感じました。またぜひ横浜で『THE CITY』を行う際には一緒に取り組みをしたいです」とコメントした。大阪では、ネオンサインで彩られたまちの象徴・道頓堀沿いをSEVENTEEN仕様のアドクルーズが運行し、中座くいだおれビルの入り口にいる大阪名物「くいだおれ太郎」もSEVENTEENのツアータオルをまとって来訪客を出迎えた。そして梅田エリアに位置するHEP FIVEともコラボレーションし、ランドマークの「赤い観覧車」の全ゴンドラがSEVENTEENでラッピングされ、連日多くのファンで賑わった。