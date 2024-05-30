39ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿»³P¡¢¡ÖÂåÉ½ºî¡×¤¬¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ë¸µ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤¤Ã¤Æ¤Î¡È²Ú¤ä¤«¤ÊÌò¼Ô¿ÍÀ¸¡É
»³P¡¢Ì±Êü¥É¥é¥Þ¤Ëµ¢´Ô¡ª
4·î´ü¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥â¡¼¥á¥ó¥È¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤Æ¡¢»³²¼ÃÒµ×¤µ¤ó¤¬5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌ±Êü¥É¥é¥Þ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
2020Ç¯10·î¤Þ¤Çµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ê¸½SMILE¡ÝUP.¡¿STARTO ENTERTAINMENT¡Ë¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNEWS¡×¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿»³²¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÌó5Ç¯´Ö¤âÌ±Êü¥É¥é¥Þ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤ÏÇ¯´Ö¡¦Ìó100ËÜ´ó¹Æ¤¹¤ë¥É¥é¥ÞÈãÉ¾¥³¥é¥àÏ¢ºÜ¤ò»ý¤ÄÉ®¼Ô¤¬¡¢10ËÜ°Ê¾å¤âÌ±Êü¤ÎÏ¢¥É¥é¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥È¥Ã¥×ÇÐÍ¥¡¦»³²¼ÃÒµ×¤µ¤ó¤Î·ÝÇ½¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡20Ç¯°Ê¾åÁ°¡¢¡ÖNEWS¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼
1985Ç¯4·îÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¸½ºß39ºÐ¤Î»³²¼ÃÒµ×¤µ¤ó¡£
¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥â¡¼¥á¥ó¥È¡Ù¤Ç¤Î¼ã¡¹¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¤È¤Æ¤â¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Ë¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ï1996Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¿ôÇ¯¤Ç¥¥ã¥ê¥¢30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
2003Ç¯¤Ë¡ÖNEWS¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â2005Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö½¤Æó¤È¾´¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖÀÄ½Õ¥¢¥ß¡¼¥´¡×¤ä¡¢2006Ç¯¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖÊú¤¤¤Æ¥»¥Ë¥ç¥ê¡¼¥¿¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ø¥³¡¼¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤Ï±Ç²è¤âÂç¥Ò¥Ã¥È
°ìÊý¡¢ÇÐÍ¥¶È¤Ç¤â¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£
¡ÖÀÄ½Õ¥¢¥ß¡¼¥´¡×¤¬¼çÂê²Î¤À¤Ã¤¿¡ØÌî¥Ö¥¿¡£¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡Ù¡Ê2005Ç¯¡¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡¢µµÍüÏÂÌé¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÊú¤¤¤Æ¥»¥Ë¥ç¥ê¡¼¥¿¡×¤¬¼çÂê²Î¤Ç¡¢GP¡Ê¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥à¡ËÂÓ¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ç½é¤ÎÃ±ÆÈ¼ç±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥¯¥í¥µ¥®¡Ù¡Ê2006Ç¯¡¿TBS·Ï¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÂçºîÀï¡Ù¡Ê2007Ç¯¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥Ö¥¶¡¼¡¦¥Ó¡¼¥È¡Á³³¤Ã¤×¤Á¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡Á¡Ù¡Ê2009Ç¯¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ç¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â2008Ç¯¤Ë1st season¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2010Ç¯¤Ë2nd season¡¢2017Ç¯¤Ë3rd season¡¢¤½¤·¤Æ2018Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¶½¹Ô¼ýÆþ93²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¥³¡¼¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼ -¥É¥¯¥¿¡¼¥Ø¥ê¶ÛµÞµßÌ¿-¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡¢Èà¤ÎÂåÉ½ºî¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¶áÇ¯¤Ï¡ØÀµÄ¾ÉÔÆ°»º¡Ù¤¬¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë
2011Ç¯10·î¤Ë¡ÖNEWS¡×¤òÃ¦Âà¤·¤¿¸å¤Ï¡¢Ìò¼Ô¶È¤òÃæ¿´¤ËÈôÌö¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤Î·ÝÇ½¿ÍÀ¸¤ÎÄ¬ÌÜ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬2020Ç¯10·î¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡ÊÅö»þ¡Ë¤òÂà½ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âà½ê¤òµ¡¤ËÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÎÏª½Ð¤¬µÞ¸º¡£ÆÃ¤ËÌ±Êü¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
2022Ç¯¤ËÂè1ÃÆ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âè2ÃÆ¤¬º£Ç¯1·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÀµÄ¾ÉÔÆ°»º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢»³²¼¤µ¤ó¤Î¿·¤¿¤ÊÂåÉ½ºî¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏNHK¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡¼Â¤Ï¸µ¡ÖSMAP¡×¤ÎÁðù¬¹ä¤â¡Ä
¸µ¡ÖSMAP¡×¤ÎÁðù¬¹ä¤µ¤ó¤â¡¢2021Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHK¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡Ù¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥¥ã¥é¤ÇÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¡Øæ«¤ÎÀïÁè¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ìó6Ç¯´Ö¤âÌ±Êü¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤¹¤ë¤ÈÌ±Êü¥É¥é¥Þ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢»³²¼¤µ¤ó¤â¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥â¡¼¥á¥ó¥È¡Ù¤Ë¤Æ¡¢Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌ±Êü¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢¡ºÇ¿·ºî¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥â¡¼¥á¥ó¥È¡Ù¤ÎÉ¾È½¤Ï¡©
¡Ø¥³¡¼¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼ -¥É¥¯¥¿¡¼¥Ø¥ê¶ÛµÞµßÌ¿- 3rd season¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥â¡¼¥á¥ó¥È¡Ù¡£
»³²¼¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ïµ¤¾Ý³Ø¤ÎÅ·ºÍ¤Ç¡¢¶áÇ¯Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¾ÝºÒ³²¤Ë¤ª¤±¤ëÈï³²³ÈÂç¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢Æâ³ÕÉÜÄ¾Â°¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡ÖSDM¡×¡ÊÆÃÊÌºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¡Ë¤Îµ¤¾ÝÈÉ¥Á¡¼¥Õ¡£ºÒ³²¸½¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¸½¾ì¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
4·î´ü¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥â¡¼¥á¥ó¥È¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤Æ¡¢»³²¼ÃÒµ×¤µ¤ó¤¬5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌ±Êü¥É¥é¥Þ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
2020Ç¯10·î¤Þ¤Çµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ê¸½SMILE¡ÝUP.¡¿STARTO ENTERTAINMENT¡Ë¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNEWS¡×¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿»³²¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÌó5Ç¯´Ö¤âÌ±Êü¥É¥é¥Þ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¡20Ç¯°Ê¾åÁ°¡¢¡ÖNEWS¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼
1985Ç¯4·îÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¸½ºß39ºÐ¤Î»³²¼ÃÒµ×¤µ¤ó¡£
¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥â¡¼¥á¥ó¥È¡Ù¤Ç¤Î¼ã¡¹¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¤È¤Æ¤â¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Ë¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ï1996Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¿ôÇ¯¤Ç¥¥ã¥ê¥¢30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
2003Ç¯¤Ë¡ÖNEWS¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â2005Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö½¤Æó¤È¾´¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖÀÄ½Õ¥¢¥ß¡¼¥´¡×¤ä¡¢2006Ç¯¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖÊú¤¤¤Æ¥»¥Ë¥ç¥ê¡¼¥¿¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ø¥³¡¼¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤Ï±Ç²è¤âÂç¥Ò¥Ã¥È
°ìÊý¡¢ÇÐÍ¥¶È¤Ç¤â¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£
¡ÖÀÄ½Õ¥¢¥ß¡¼¥´¡×¤¬¼çÂê²Î¤À¤Ã¤¿¡ØÌî¥Ö¥¿¡£¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡Ù¡Ê2005Ç¯¡¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡¢µµÍüÏÂÌé¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÊú¤¤¤Æ¥»¥Ë¥ç¥ê¡¼¥¿¡×¤¬¼çÂê²Î¤Ç¡¢GP¡Ê¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥à¡ËÂÓ¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ç½é¤ÎÃ±ÆÈ¼ç±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥¯¥í¥µ¥®¡Ù¡Ê2006Ç¯¡¿TBS·Ï¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÂçºîÀï¡Ù¡Ê2007Ç¯¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥Ö¥¶¡¼¡¦¥Ó¡¼¥È¡Á³³¤Ã¤×¤Á¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡Á¡Ù¡Ê2009Ç¯¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ç¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â2008Ç¯¤Ë1st season¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2010Ç¯¤Ë2nd season¡¢2017Ç¯¤Ë3rd season¡¢¤½¤·¤Æ2018Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¶½¹Ô¼ýÆþ93²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¥³¡¼¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼ -¥É¥¯¥¿¡¼¥Ø¥ê¶ÛµÞµßÌ¿-¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡¢Èà¤ÎÂåÉ½ºî¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¶áÇ¯¤Ï¡ØÀµÄ¾ÉÔÆ°»º¡Ù¤¬¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë
2011Ç¯10·î¤Ë¡ÖNEWS¡×¤òÃ¦Âà¤·¤¿¸å¤Ï¡¢Ìò¼Ô¶È¤òÃæ¿´¤ËÈôÌö¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤Î·ÝÇ½¿ÍÀ¸¤ÎÄ¬ÌÜ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬2020Ç¯10·î¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡ÊÅö»þ¡Ë¤òÂà½ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âà½ê¤òµ¡¤ËÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÎÏª½Ð¤¬µÞ¸º¡£ÆÃ¤ËÌ±Êü¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
2022Ç¯¤ËÂè1ÃÆ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âè2ÃÆ¤¬º£Ç¯1·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÀµÄ¾ÉÔÆ°»º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢»³²¼¤µ¤ó¤Î¿·¤¿¤ÊÂåÉ½ºî¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏNHK¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡¼Â¤Ï¸µ¡ÖSMAP¡×¤ÎÁðù¬¹ä¤â¡Ä
¸µ¡ÖSMAP¡×¤ÎÁðù¬¹ä¤µ¤ó¤â¡¢2021Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHK¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡Ù¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥¥ã¥é¤ÇÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¡Øæ«¤ÎÀïÁè¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ìó6Ç¯´Ö¤âÌ±Êü¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤¹¤ë¤ÈÌ±Êü¥É¥é¥Þ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢»³²¼¤µ¤ó¤â¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥â¡¼¥á¥ó¥È¡Ù¤Ë¤Æ¡¢Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌ±Êü¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢¡ºÇ¿·ºî¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥â¡¼¥á¥ó¥È¡Ù¤ÎÉ¾È½¤Ï¡©
¡Ø¥³¡¼¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼ -¥É¥¯¥¿¡¼¥Ø¥ê¶ÛµÞµßÌ¿- 3rd season¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥â¡¼¥á¥ó¥È¡Ù¡£
»³²¼¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ïµ¤¾Ý³Ø¤ÎÅ·ºÍ¤Ç¡¢¶áÇ¯Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¾ÝºÒ³²¤Ë¤ª¤±¤ëÈï³²³ÈÂç¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢Æâ³ÕÉÜÄ¾Â°¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡ÖSDM¡×¡ÊÆÃÊÌºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¡Ë¤Îµ¤¾ÝÈÉ¥Á¡¼¥Õ¡£ºÒ³²¸½¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¸½¾ì¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£