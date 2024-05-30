明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０１：０５ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演

０８：３０ 日・失業率

０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数

０８：３０ 日・有効求人倍率

０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）

０８：５０ 日・商業動態統計

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数

１０：３０ 中・非製造業購買担当者景気指数

１４：００ 日・新設住宅着工戸数

１５：４５ 仏・消費支出

１５：４５ 仏・消費者物価指数

１５：４５ 仏・卸売物価指数

１５：４５ 仏・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

１７：３０ 英・消費者信用残高

１７：３０ 英・マネーサプライ

１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）

１９：００ 日・外国為替介入実績

２１：３０ 米・個人所得

２１：３０ 米・個人消費支出

２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数



○決算発表・新規上場など



決算発表：大和コン<3816>，はてな<3930>，トリケミカル<4369>，ナトコ<4627>，ダイサン<4750>，ＡＣＣＥＳＳ<4813>



出所：MINKABU PRESS