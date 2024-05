ロッテは30日、夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」の対象試合で特別演出「BSW SPARKLE VIBES」を行うことになったと発表した。



「BSW SPARKLE VIBES」とは、光の特殊効果やファンの皆さんのスマートフォンライトやペンライトでスタジアムを輝かせる“光×音楽×花火”で創り出す特別演出となる。演出は計12試合が対象となり、5回裏終了後のイニング間に実施する。また7月12日は、「BSW SPARKLE VIBES -The First Night - 」と題し、演出と連動して光るLEDブレスレットを全座席に貸し出しをして、特別バージョンで実施。



貸出方法や注意事項などの詳細は球団公式サイトにて。



<BSW SPARKLE VIBES 実施日>



・7月12日〜7月13日(オリックス戦)



・7月19日〜7月20日(日本ハム戦)



・7月30日〜8月1日(西武戦)



・8月6日〜8月8日(ソフトバンク戦)



・8月10日〜8月11日(オリックス戦)。計12試合(いずれも18時00分試合開始)