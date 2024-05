6月9日開催の『Yogibo presents RIZIN.47』(国立代々木競技場第一体育館)で堀口恭司と対戦するセルジオ・ペティスが現地時間29日、アメリカの自宅から日本のメディアに向けたオンラインインタビューを行った。両者は2021年12月の『Bellator 272』のバンタム級タイトルマッチで対戦。5ラウンド制の試合は3ラウンドまで挑戦者の堀口がリードしていたが、4ラウンドに王者ペティスのスピニングバックブローを顔面に受けた堀口がダウンし、衝撃的な幕切れでペティスがKO勝利した。それから2年半、待望の再戦が日本で実現する。

今回の試合が初来日となるペティスをサポートするのは、3年前に同じジムで一緒に練習し、現在も連絡を取り合っている“盟友”の平本蓮だ。「日本での最終調整の練習場所やサウナをすべて手配してくれているので、すごく頼っています。数ヶ月前に彼がトラヴィス・スコットのライブを見るために(ペティスの住む)ミルウォーキーに遊びに来てくれて楽しかったけど、今回はビジネスとして一緒に過ごします」と絶大な信頼を寄せる。前回の堀口戦は、3ラウンドまで堀口がテイクダウンを仕掛けて試合をコントロールする展開が続いたが、あの試合を「自分のキャリアで一番イライラした試合だった。ずっと嫌な感覚で戦っていたけど4ラウンドの前にセコンドから『野性的になれ』と指示をもらって、自分の動きや攻撃の仕掛け方を変えたら打撃が当たるようになって、バックブローがヒットしたんだ」と振り返る。堀口がダウンするまで試合を優位に進めていただけに、ペティスのバックブローを「ラッキーだった」と指摘する声もあるが、「そういった意見も聞くけど、結果とした僕が堀口をKOしたし、事実として公式の記録に残るから気にしていないです。バックブローは何年も前から練習していたし、試合で当たる打撃にラッキーパンチなんてない。準備の積み重ねとタイミングが合致したパンチだった」と胸を張る。再戦については「今回は3ラウンドの試合で、堀口はもっと打撃を出してくるだろうし、前回と違う展開になると思う。ただ、自分もRIZINのグローブは強いパンチが打ちやすいと感じるし、堀口の動きに対応できる準備はしているよ」と対策は重ねてきた。さらに、サッカーボールキックやストンピングがOKのRIZIN独自ルールにも「PRIDEを見て育ったのでルールを理解しているよ。自分もそういう技を積極的に使っていきたいし、自分が寝技で不利な状況になっても身を守る武器が増えたと思うし、興奮もしています」と意欲を見せる。PRIDEの思い出を聞くと「たくさん好きな選手はいますけど、強いて言うならミルコ・クロコップ選手。彼の左ハイキックはすごく魅力的で、本当に美しい技だと思っていました。ほかにもマウリシオ・ショーグン、ヴァンダレイ・シウバ、ランペイジ・ジャクソンなど名前を挙げたらキリがないんですけど、やはりミルコ選手が自分のインスパイアを一番刺激しました」と熱く語った。そんなPRIDEの意思を引き継ぐRIZINでの試合、そして日本での試合を心待ちにしており、現バンタム級王者の朝倉海との対戦についても「100%やりたいです。彼は素晴らしく危険な相手で怖い選手だと思うけど、自分はそういう選手との試合に身を投じて、フリな状況から勝利を勝ち取るのがすごく大好きなので、そういう機会があればぜひ戦ってみたいと思います」と見据えた。ちなみに、試合後の日本での過ごし方は「試合後に8日間ほど滞在するけど、現時点では予定はないです。蓮と一緒に過ごすので、彼がいろんな予定を立ててくれていると思うので丸投げしています」と笑顔を見せた。●6・9『Yogibo presents RIZIN.47』対戦カード・バンタム級堀口恭司 vs. セルジオ・ペティス・フェザー級クレベル・コイケ vs. フアン・アーチュレッタ・フェザー級カルシャガ・ダウトベック vs. 関鉄矢・ライト級徳留一樹 vs. 宇佐美正パトリック・ライト級スパイク・カーライル vs. キム・ギョンピョ・ヘビー級上田幹雄 vs. シェミスラブ・コバルチェク・ライト級ジョニー・ケース vs. “ブラックパンサー”ベイノア・フェザー級武田光司vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ・オープンフィンガーグローブキックボクシングルール(※肘有り)62キロ梅野源治 vs. 魚井フルスイング