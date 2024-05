◆JO1×LINE VOOM スペシャル生配信

【モデルプレス=2024/05/30】グローバルボーイズグループ・JO1(ジェイオーワン)によるオリジナルトーク番組が5月29日、「LINE」内のショート動画プラットフォーム「LINE VOOM」でライブ配信された。モデルプレスは配信後に川西拓実、佐藤景瑚、白岩瑠姫の3人を直撃。配信の感想や「HITCHHIKER」収録曲について話を聞いた。同番組はJO1の8TH SINGLE「HITCHHIKER」(同日リリース)の発売を記念したもの。第1部では、収録曲を1曲ずつ紹介していくと、リード曲である「Love seeker」のタイトルにちなんだ「JO1の愛してやまないものトーク」や、立ち上がるメンバーの数を言い当てる「今すぐ立ち上がれ! Stand up ゲーム」を行い、JO1のわちゃわちゃとした魅力がキラリ。與那城奨が7月27日〜28日に開催予定の「JAM感謝祭」(JAMはファンネーム)をサプライズで発表したところで1部を終えた。

第2部は「LINE VOOM」独占配信。事前に募集した、メンバーが挑戦する「2択ゲーム」のお題やJO1への質問をもとに、トークやゲームを実施。「ミュージックビデオでのお気に入りシーンは?」「1日メンバーと入れ替わるなら誰?」といった質問で盛り上がった後は、今回の収録曲に加えてメンバーそれぞれのお気に入り楽曲を組み合わせてオリジナルのプレイリストを作成した。最後には、30日に迎えた豆原一成の22歳の誕生日をサプライズでお祝い。筋トレにハマっているという豆原に向けてダンベルがかたどられたケーキが贈られ「本当に今日は『HITCHHIKER』、僕の誕生日を祝ってくれてありがとうございます。これからもみんなでTOP目指して頑張るのでよろしくお願いします!」と呼びかけるとともに配信を締めくくっていた。2部制、合計2時間近くの長時間の配信となり、様々な企画で盛り上がったメンバー。佐藤が「いつも通り楽しいJO1で5年目を迎えられたなと思ってすごく嬉しいです」と感想を明かすと、白岩も「やっぱり毎回発売の日にこうやって生配信して、(JAMと)直接生で絡めているのすごく嬉しいなと思いますし、今回も1位をいただけたので、何年経っても変わらないプレゼントを毎回JAMの皆さんがくれるなという幸せな気持ちでいっぱいです」と、デイリーシングルランキング1位を獲得できたことに喜びのコメント。川西も「1位をいただけてすごく嬉しいんですけどプレッシャーもあったりしてこれからももっともっと良い作品を作っていけたらなと思います」と気を引き締めた。印象に残っている企画を聞くと、白岩は「今すぐ立ち上がれ! Stand up ゲーム」をあげ、「あんなノリはあんまりJO1はやってこなかったし、台本に書いてあるわけでもなくて、本当にその場で皆で楽しんでできたノリだったのかなと思ったし、企画自体もすごく面白くて歌詞にも合っていて良かったんじゃないかなと思います」と回顧。特にゲームの後半は河野純喜が中心となって盛り上がっていたが、川西は「今日すごく"かかっている"な〜と思いました(笑)」といい、バラエティ番組での経験を積んでいる河野に対し、佐藤も「引っ張ってくれています」と頼もしい目線を向けていた。佐藤はプレイリスト作りをあげ、「またドライブじゃなくて、出勤前に聴きたい曲とか違うテーマでもやってみたい」と意欲。川西はJAMから募集した質問に答えるコーナーについて「もっともっと沢山いただいてたと思うので、もっと皆さんの色んな質問に答えられる機会があればいいなと思いました」とファンに想いを馳せた。豆原の誕生日の予定を問うと、佐藤が「僕はプレゼントちょっと買いに行こうかな」と明かし、川西も「他のメンバーに毎回あげているわけじゃないんですけど、豆やからなんかちょっと渡そうかな」と回答。それに対し、佐藤も「なんやろう、俺もそう思う!一番年下だからかな」と共感し、マンネ(末っ子)へのお兄さんらしさがうかがえた。白岩は「勝手になんですけど、メンバーの誕生日0時チャレンジ1人でやってるんです。スカイ(金城碧海)は3分になっちゃったんですけど、スカイ以外の5人は今のところ0時ちょうどに送れてるんですよ」と0時ぴったりにお祝いの連絡を送るチャレンジを明かし、佐藤も「俺と勝負しよ!」と意気込んでいた(なお、生配信後に3人が生出演したグループでパーソナリティを務めるニッポン放送ラジオ番組「JO1のオールナイトニッポンX(クロス)」にて結果を明かしていたが…?)。最後に収録曲の内、自身が参加していないユニット楽曲への感想を聴いた。白岩は「Lied to you」(與那城奨、川尻蓮、佐藤、川西、木全翔也、鶴房汐恩)について「あんなにゆっくりなバラードが今までなかったので、歌詞の内容もそうですけど、結構愛が重ための曲なのでファンの皆さんが好きそうな曲だなという印象を受けました」とコメント。対して佐藤は「Sugar」(白岩、河野、大平祥生、金城、豆原が参加)について「めちゃくちゃ良い!楽しい曲だし、そっちもやりたい。絶対ライブで上がるやろと思います」と、川西も「すごくおしゃれで、メンバーの個性がすごく出ていると思いましたし、パフォーマンスもあれば良いななんて思ったり…まだなんにも知らないですよ(笑)!」とライブパフォーマンスにも期待すると、白岩も負けじと「『Lied to you』ダンスあるらしいですよ(笑)」と返し、2人は「どんなんやねん!」とツッコミを入れていた。