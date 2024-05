カシオ×カードゲーム「UNO」のデジタル腕時計、“ワイルドカード”着想ダイアル＆バックライト

カシオ(Casio)から、カードゲーム「UNO」とのコラボレーションウオッチ「A168WEUC」が登場。2024年6月14日(金)より発売される。

カードゲーム「UNO」をモチーフにしたカシオのデジタル腕時計

世界中で愛されるカードゲーム「UNO」と、カシオがタッグを組んだ今回のコラボレーション。カシオ クラシックの定番デジタル腕時計「A168WEUC」をベースに、クラシックデザインの「UNO」のモチーフを落とし込んだ。

“ワイルドカード”のデザインをダイアルに

ダイアルには、場にどのカードがあっても出すことができ、出した人は好きな色を宣言できる「ワイルドカード」から着想した、赤・青・黄色・緑を配色。暗所で役立つELバックライトを点灯すると、液晶に“Wild”の文字が浮かび上がるのもポイントだ。

70年代の「UNO」ロゴを採用

また、ダイアルの「UNO」ロゴは、1970年代当時のデザインを採用。さらに、「UNO」カードの裏面デザインを中留に、「UNO」のロゴと時計の型番である「1」「6」「8」の「UNO」カードを裏蓋に刻印するなど、細かなディテールにまで遊び心を詰め込んだ。

なお時計は、クラシックな「UNO」を思わせる鮮やかなレッドカラーのオリジナルボックスに収納される。



【詳細】

カシオ クラシック「A168WEUC」12,100円

発売日:2024年6月14日(金)



<仕様>

ケース:樹脂

バンド:樹脂

防水性:日常生活用防水

機能:ストップウオッチ(1/100秒、60分計、スプリット付き)、時刻、アラーム・時報、オートカレンダー、EL バックライト

使用電池・電池寿命:CR2016・約7年

大きさ:38.6×36.3×9.6mm

質量:約49g



【問い合わせ先】

カシオ計算機 お客様相談室

TEL:0120-088925(時計専用)



UNO and associated trademarks and trade dress are owned by, and used under license from, Mattel. ©2024 Mattel.

