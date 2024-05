【ファミリーマート「ポケモンスリープ」キャンペーン】6月4日~6月24日 実施予定

ファミリーマートは、6月4日より「ポケモンスリープキャンペーン」を実施する。期間は6月24日まで。

「ポケモンスリープキャンペーン」は、睡眠ゲームアプリ「Pokemon Sleep(ポケモンスリープ)」をテーマとしたキャンペーン。店舗では、コラボ商品となる「パインフラッペ」(298円)や、ピカチュウの“まるまり寝”が等身大で描かれた「ミニ ブランケット」(2,000円)、カビゴンとピカチュウの「タオル イン ポーチ」(2,000円)の販売などが実施される。

またゼリー飲料キャンペーンとして、対象商品を2個同時に購入すると、香り付きペーパーチャーム(全5種)が期間中に1個もらえる。ゼリー飲料キャンペーンは6月4日から6月17日までで、景品がなくなり次第終了となる。

(C)2023 Pokemon.

(C)1995-2023 Nintendo/Creatures/GAME FREAK inc. Developed by SELECT BUTTON inc.