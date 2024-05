ファミリーマートに、『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』とコラボしたパインフラッペやコンビニエンスウェアが登場!

カビゴンの上でお昼寝できるビーズクッションなどが抽選で当たるキャンペーンも実施されます☆

ファミリーマート『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』

ファミリーマートに、ポケモンから配信中のスマートフォン向け睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep』とコラボレーションした「パインフラッペ」が登場。

さらに、ファミリーマートオリジナルブランド『コンビニエンスウェア』より「ミニ ブランケット」「タオル イン ポーチ」されます。

また、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、「パインフラッペ」を購入すると、1品につきスタンプが1個たまるキャンペーンも実施。

ためたスタンプ数に応じて、お好みのコースに応募いただくと、抽選でポケモンスリープオリジナルグッズが合計55名に当たります。

ぷるぷるゼリー入りパインフラッペが登場!癒されるパッケージ

コンビニエンスストアとは今回が初のコラボレーションとなる『Pokémon Sleep』

今回発売される「パインフラッペ」は、フィリピン産ゴールデンパインを使用し、酸味が甘さを引き立てる爽やかな味わいに仕上げられています。

さらに、ぷるぷる食感のパイン味ゼリー入りで、食感も楽しい!

パッケージは、『Pokémon Sleep』で登場する「たれみみ寝」のピカチュウと、「おなかのうえ寝」のカビゴンとピカチュウをデザインした全2種類です。

フラッペの爽やかさと、すやすやと眠るポケモンの寝顔でリラックスしたひとときが過ごせます。

パインフラッペ

価格:276円(税込298円)

発売日:2024年6月4日(火)

発売地域:全国

パイン果汁19%使用。

パイン味のフラッペの中に、「ぷるぷる」とした食感のパイン味ゼリーが入っています。パッケージは2種類です。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8%にて表示しております。※店舗によって取り扱いのない場合がございます。

コンビニエンスウェアにポケモンスリープコラボが初登場

コンビニエンスウェアで初となるポケモンとのオリジナルグッズが登場!

ミニブランケットには『Pokémon Sleep』の「まるまり寝」のピカチュウがデザイン。

ブランケットのサイズはピカチュウ等身大のサイズです。

お昼寝のお供や、少し大きめのタオルとして使えます。

タオルインポーチは、『Pokémon Sleep』で、ピカチュウがカビゴンのおなかのうえで眠る「おなかのうえ寝」がモチーフ。

タオル部分はカビゴンの背中部分に収納することができ、ボタン付きのストラップが付いていて、様々な場所に取り付けられます。

ミニブランケット

価格:1,819円(税込2,000円)

発売日:2024年6月4日(火)

発売地域:全国

サイズ:縦66cm×横44cm

やさしい肌触りで使い方いろいろ!

等身大のピカチュウがデザインされたブランケットです。

タオルインポーチ

価格:1,819円(税込2,000円)

発売日:2024年6月4日(火)

発売地域:全国

サイズ:(ポーチサイズ)縦19cm×横15cm/(タオルサイズ)縦23cm×横23cm

ポーチ、タオル、タオル付ポーチの3WAYで使えて、コンパクトに持ち運べる、カビゴンとピカチュウがデザインされたタオルインポーチです。

※画像はイメージです。※店舗によって取り扱いのない場合がございます。※店舗によって発売日が異なる場合がございます。※数量限定の商品です。

ポケモンスリープオリジナルグッズが抽選で当たる!ファミペイスタンプキャンペーン

実施期間

・キャンペーン期間:2024年6月4日(火)~6月24日(月)まで

・応募期間:2024年6月4日(火)~6月28日(金)まで

ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、「パインフラッペ」を購入すると、1品につきスタンプが1個たまります。

ためたスタンプ数に応じて、お好みのコースにご応募いただくと、抽選でポケモンスリープオリジナルグッズが合計55名さまに当たります。

◎ファミペイスタンプ2個(50名さま):ミニブランケット&タオルインポーチセット

◎ファミペイスタンプ4個(5名さま):カビゴンとリラックス♪ビーズクッション

ゼリー飲料キャンペーン:香りでリラックス!ポケモンスリープ香り付きペーパーチャームがもらえる!

期間中、対象商品を2個同時に購入すると、ポケモンスリープ香り付きペーパーチャームがもらえます。

チャームはピカチュウ、カビゴン、トゲピー、ヤドン、イーブイの全5種類です。

実施期間

2024年6月4日(火)10:00~6月17日(月) ※景品が無くなり次第終了

※画像はイメージです。※デザイン・仕様は予告なく変更する場合があります。

対象商品

キャンペーン特設ページURL:https://www.family.co.jp/campaign/spot/2405_pokemonsleep_cp.html

※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。※対象商品は店頭にてご確認ください。※詳細はキャンペーンページをご参照ください。

カビゴンのパインフラッペやコンビニエンスウェアも!

ファミリーマート『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』キャンペーンの紹介でした☆

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. Developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

