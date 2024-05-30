エクアドル代表26名が発表！　負傷エストゥピニャン不在もカイセドやインカピエが招集【コパ・アメリカ2024】

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エクアドルサッカー連盟(FEF)は29日、コパ・アメリカ2024に臨むエクアドル代表メンバー26名を発表した。

近年、着実に力を付けてダークホースとしての活躍も期待されるエクアドル。フェリックス・サンチェス監督は今大会に向け、エースのエネル・バレンシア、モイセス・カイセド、ウィリアム・パチョ、ピエロ・インカピエら主力に、ジェレミー・サルミエントとケンドリー・パエスという若手逸材を招集した。

一方、DFペルビス・エストゥピニャン(ブライトン)らが負傷の影響でメンバー外となった。

今大会でグループBに入ったエクアドルはメキシコ代表、ベネズエラ代表、ジャマイカ代表と対戦する。今回発表されたエクアドル代表メンバー26名は以下の通り。

◆エクアドル代表メンバー26名

GK

アレクサンデル・ドミンゲス(LDUキト)

エルナン・ガリンデス(ウラカン/アルゼンチン)

モイセス・ラミレス(インディペンディエンテ・デル・バジェ)

DF

ラヤン・ロール(ウニベルシダ・カトリカ)

ホセ・ウルタード(レッドブル・ブラガンチーノ/ブラジル)

フェリックス・トーレス(コリンチャンス/ブラジル)

アンドレス・ミコルタ(パチューカ/メキシコ)

ジョエル・オルドニェス(クラブ・ブルージュ/ベルギー)

ウィリアム・パチョ(フランクフルト/ドイツ)

アンジェロ・プレシアード(ヘンク/ベルギー)

ジャクソン・ポロソ(カスムパシャ/トルコ)

ピエロ・インカピエ(レバークーゼン/ドイツ)

MF

アラン・フランコ(アトレチコ・ミネイロ/ブラジル)

ハネル・コロソ(バルセロナSC)

ケンドリー・パエス(インディペンディエンテ・デル・バジェ)

ジョアン・オルティス(インディペンディエンテ・デル・バジェ)

ホセ・シフエンテス(クルゼイロ/ブラジル)

アンヘル・メナ(クラブ・レオン/メキシコ)

アラン・ミンダ(セルクル・ブルージュ/ベルギー)

カルロス・グルエソ(サンノゼ・アースクエイクス/アメリカ)

ジョン・イェボア(ラクフ・チェンストホヴァ/ポーランド)

モイセス・カイセド(チェルシー/イングランド)

ジェレミー・サルミエント(イプスウィッチ・タウン/イングランド)

FW

エネル・バレンシア(インテルナシオナル/ブラジル)

ケビン・ロドリゲス(ユニオン・サン・ジロワーズ/ベルギー)

ジョルディ・カイセド(アトラス/メキシコ)