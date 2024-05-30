エクアドル代表26名が発表！ 負傷エストゥピニャン不在もカイセドやインカピエが招集【コパ・アメリカ2024】
エクアドルサッカー連盟(FEF)は29日、コパ・アメリカ2024に臨むエクアドル代表メンバー26名を発表した。
近年、着実に力を付けてダークホースとしての活躍も期待されるエクアドル。フェリックス・サンチェス監督は今大会に向け、エースのエネル・バレンシア、モイセス・カイセド、ウィリアム・パチョ、ピエロ・インカピエら主力に、ジェレミー・サルミエントとケンドリー・パエスという若手逸材を招集した。
一方、DFペルビス・エストゥピニャン(ブライトン)らが負傷の影響でメンバー外となった。
今大会でグループBに入ったエクアドルはメキシコ代表、ベネズエラ代表、ジャマイカ代表と対戦する。今回発表されたエクアドル代表メンバー26名は以下の通り。
◆エクアドル代表メンバー26名
GK
アレクサンデル・ドミンゲス(LDUキト)
エルナン・ガリンデス(ウラカン/アルゼンチン)
モイセス・ラミレス(インディペンディエンテ・デル・バジェ)
DF
ラヤン・ロール(ウニベルシダ・カトリカ)
ホセ・ウルタード(レッドブル・ブラガンチーノ/ブラジル)
フェリックス・トーレス(コリンチャンス/ブラジル)
アンドレス・ミコルタ(パチューカ/メキシコ)
ジョエル・オルドニェス(クラブ・ブルージュ/ベルギー)
ウィリアム・パチョ(フランクフルト/ドイツ)
アンジェロ・プレシアード(ヘンク/ベルギー)
ジャクソン・ポロソ(カスムパシャ/トルコ)
ピエロ・インカピエ(レバークーゼン/ドイツ)
MF
アラン・フランコ(アトレチコ・ミネイロ/ブラジル)
ハネル・コロソ(バルセロナSC)
ケンドリー・パエス(インディペンディエンテ・デル・バジェ)
ジョアン・オルティス(インディペンディエンテ・デル・バジェ)
ホセ・シフエンテス(クルゼイロ/ブラジル)
アンヘル・メナ(クラブ・レオン/メキシコ)
アラン・ミンダ(セルクル・ブルージュ/ベルギー)
カルロス・グルエソ(サンノゼ・アースクエイクス/アメリカ)
ジョン・イェボア(ラクフ・チェンストホヴァ/ポーランド)
モイセス・カイセド(チェルシー/イングランド)
ジェレミー・サルミエント(イプスウィッチ・タウン/イングランド)
FW
エネル・バレンシア(インテルナシオナル/ブラジル)
ケビン・ロドリゲス(ユニオン・サン・ジロワーズ/ベルギー)
ジョルディ・カイセド(アトラス/メキシコ)
近年、着実に力を付けてダークホースとしての活躍も期待されるエクアドル。フェリックス・サンチェス監督は今大会に向け、エースのエネル・バレンシア、モイセス・カイセド、ウィリアム・パチョ、ピエロ・インカピエら主力に、ジェレミー・サルミエントとケンドリー・パエスという若手逸材を招集した。
今大会でグループBに入ったエクアドルはメキシコ代表、ベネズエラ代表、ジャマイカ代表と対戦する。今回発表されたエクアドル代表メンバー26名は以下の通り。
◆エクアドル代表メンバー26名
GK
アレクサンデル・ドミンゲス(LDUキト)
エルナン・ガリンデス(ウラカン/アルゼンチン)
モイセス・ラミレス(インディペンディエンテ・デル・バジェ)
DF
ラヤン・ロール(ウニベルシダ・カトリカ)
ホセ・ウルタード(レッドブル・ブラガンチーノ/ブラジル)
フェリックス・トーレス(コリンチャンス/ブラジル)
アンドレス・ミコルタ(パチューカ/メキシコ)
ジョエル・オルドニェス(クラブ・ブルージュ/ベルギー)
ウィリアム・パチョ(フランクフルト/ドイツ)
アンジェロ・プレシアード(ヘンク/ベルギー)
ジャクソン・ポロソ(カスムパシャ/トルコ)
ピエロ・インカピエ(レバークーゼン/ドイツ)
MF
アラン・フランコ(アトレチコ・ミネイロ/ブラジル)
ハネル・コロソ(バルセロナSC)
ケンドリー・パエス(インディペンディエンテ・デル・バジェ)
ジョアン・オルティス(インディペンディエンテ・デル・バジェ)
ホセ・シフエンテス(クルゼイロ/ブラジル)
アンヘル・メナ(クラブ・レオン/メキシコ)
アラン・ミンダ(セルクル・ブルージュ/ベルギー)
カルロス・グルエソ(サンノゼ・アースクエイクス/アメリカ)
ジョン・イェボア(ラクフ・チェンストホヴァ/ポーランド)
モイセス・カイセド(チェルシー/イングランド)
ジェレミー・サルミエント(イプスウィッチ・タウン/イングランド)
FW
エネル・バレンシア(インテルナシオナル/ブラジル)
ケビン・ロドリゲス(ユニオン・サン・ジロワーズ/ベルギー)
ジョルディ・カイセド(アトラス/メキシコ)