世界チャンピオンの作るモチモチ餃子！ 百名店の2号店がオープン（東京・汐留）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は新橋駅近くにオープンした、世界チャンピオンの作る餃子が楽しめる「亜細亜割烹 蓮月」の2号店。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

亜細亜割烹 新橋蓮月(東京・汐留)

写真:お店から

2024年4月、新橋駅から徒歩2分ほどの場所に、世界中華料理チャンピオンが作る餃子を味わえる「亜細亜割烹 新橋蓮月」がオープンしました。「食べログ 餃子 百名店」に選出された南青山の人気餃子専門店「亜細亜割烹 蓮月」の2号店になります。同店のメニューは、おいしいものを提供することはもちろんですが、食材を全て使い切ることもテーマにしています。サラダに使う特製油は、ネギの切れ端やニンニク、生姜の皮等、通常では廃棄する部分を独自の技術で調理することにより食品ロスをなくし、社会貢献を目指しているそう。

店主・品川 祐司氏 写真:お店から

店主の品川 祐司氏は「ザ・キャピトルホテル 東急」にてスチュワード兼洋食レストランのウエイターとして6年間従事。25歳の時「ホテルサンバレー那須」にて中華料理の基礎を学びました。ホテルでの修業中、中国出身の料理人から点心の作り方を教わり、その中の餃子が驚くほどおいしく、今の蓮月餃子のもととなっているそう。その後、ラーメン店で技と経営ノウハウを蓄積し39歳で独立。修業を経て得た技術と知識で、本場の味を受け継ぎつつ、日本人にも合う餃子を完成させました。中華料理のオリンピックと言われる中華料理世界大会の2012年シンガポール大会にて、日本代表として出場し、個人、団体共に金メダルを獲得しています。

カウンター席 写真:お店から

「この味を全国に届けたい」。そんな思いから始めた「亜細亜割烹 蓮月」は、瞬く間に人気店となり、常連客から「新橋に出店して欲しい」との声を多く受け、同店の出店に至ったとのこと。新店舗は女性客も気軽に来店できるよう「お洒落で清潔感がある中国」をイメージしたそうです。客席は一人でも気楽に立ち寄れるカウンター席の他、テーブル席とテラス席もあり全28席です。椅子を追加することも可能なようなので、前もって電話で問い合わせるのをおすすめします。

特製手作り焼き餃子 写真:お店から

看板メニューの「特製手作り焼き餃子」850円は、油、にんにくの香味が強い一般的な味ではなく、職人の技術で皮を一から手作りし、独自のレシピで作り上げた餡をいっぱいに詰めて、蒸して焼く最高級餃子。他にはないやわらかさの焼き餃子は、肉と野菜の旨みが口の中に広がります。モチモチした皮の食感と、新鮮な野菜とその日にひいたひき肉を使ったジューシーな餡のおいしさを堪能できます。

醤爆茄子 写真:お店から

「醤爆茄子(ジャンバオチェズ)」1,320円も、濃厚な味わいとやわらかな食感が絡み合う同店自慢の逸品。口の中でとろける大きなナスと濃密なスパイスが絶妙に絡み合い、他では決して味わうことのできない独特の風味を生み出します。一口ごとに幸せを運ぶ一皿はオーダー必須です。

餃子に合うドリンクも。ビールやサワー、焼酎、紹興酒、各種ワインなど豊富に揃っています。気のおけない仲間と、世界チャンピオンの作る餃子を味わいに足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

羊肉の手作り水餃子 出典:ysnumberさん

『紹興酒にぴったりで一つ一つがおいしくいただきました。

そんな中でもやっぱりメインは餃子。水餃子も焼き餃子も素晴らしい美味しさでした。

リピートオーダー必須です』(ysnumberさん)

醤爆茄子 出典:spica☆kirariさん

『メニューはシンプルに6種類、うち餃子は焼きと水の2種類。この潔さは店舗を増やしても味が守られるのかも、と思ったり。

とりあえず特製自家製焼き餃子と羊肉の手作り水餃子。お野菜もね、と青唐辛子と胡瓜と香菜のサラダを。カウンター席で次から次へと焼かれていく餃子を見ているのは楽しい!まばらだった席もあっという間に満席に。

餃子はどちらも皮がもっちもち。羊の水餃子は羊ちょっと苦手という友人もぺろりと。

たっぷりのサラダもお口直し的に良き。そこまで辛くはないけど、1度青唐辛子が下に当たったかな(笑)

途中、鶏手羽を1本サービスで頂いた。こちらは予約をした方へのサービスとのこと。クミンが効いていてこれはビールのおつまみに最適!メニューにはありませんが事前予約してくれたら提供可能ということでした。

そして、見ていて気になった醤爆茄子を。これでもか!と大きくカットされた茄子が山盛りで。とろっとろになったお茄子がおいしい!茄子好きにはたまらない一皿でした。

お1人でさっくりとビールと餃子なんて使い方も、みんなでわいわいたらふく餃子を楽しむもあり。これはまた行きたくなるお店でした』(spica☆kirariさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆亜細亜割烹 新橋蓮月住所 : 東京都港区新橋4-21-8 レヴェリー新橋 1FTEL : 050-5593-3264

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:佐藤明日香

The post 世界チャンピオンの作るモチモチ餃子! 百名店の2号店がオープン(東京・汐留) first appeared on 食べログマガジン.