日本サッカー協会は30日、U―23日本代表の米国遠征メンバー25人を発表した。今夏のパリ五輪代表18人発表前最後の国際親善試合として、カンザスシティーでU―23米国代表戦（来月7、11日）に臨む。

大岩剛監督（51）はGK野沢大志ブランドン（21）、MF松木玖生（21）、FW荒木遼太郎（22＝いずれもFC東京）、FW藤尾翔太（23）とMF平河悠（23＝ともに町田）ら4〜5月のU―23アジア杯カタール大会出場が順当に選出。1クラブ上限3選手の原則があった同大会では選外だったDFバングーナガンデ佳史扶（22＝FC東京）もメンバー入りした一方、アジア制覇に大きく貢献した山田楓喜（22＝東京V）は選ばれなかった。

▽U−23日本代表 招集メンバー

GK

1小久保玲央ブライアン（ベンフィカ）

23鈴木彩艶（シントトロイデン）

12 野沢大志ブランドン（FC東京）

DF

16 内野貴史（デュッセルドルフ）

21 大畑歩夢（浦和）

3 西尾隆矢（C大阪）

24バングーナガンデ佳史扶（FC東京）

2 半田陸（G大阪）

4 関根大輝（柏）

15 鈴木海音（磐田）

5チェイス・アンリ（シュツットガルト）

22 高井幸大（川崎F）

MF

20 平河悠（町田）

25 松村優太（鹿島）

10 佐藤恵允（ブレーメン）

6 川崎颯太（京都サンガ）

18 斉藤光毅（スパルタ）

7 山本理仁（シントトロイデン）

8 藤田譲瑠チマ（シントトロイデン）

14 三戸舜介（スパルタ）

17 松木玖生（FC東京）

11 佐野航大（NEC）

FW

9 藤尾翔太（FC町田ゼルビア）

19 細谷真大（柏レイソル）

13 荒木遼太郎（FC東京）