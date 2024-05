『アベンジャーズ/エンドゲーム』(2019)のルッソ兄弟が手がけるのスパイ・アクションドラマ「シタデル」のシーズン2に、『ミッドサマー』(2019)などのジャック・レイナーが出演することがわかった。米が報じている。

本作は、スパイ組織“シタデル”が崩壊した後、一命を取り留めるも記憶を失ったスパイたちが再び集まり、陰謀を暴くため戦う物語。『エターナルズ』(2021)や「ゲーム・オブ・スローンズ」(2011-2019)のリチャード・マッデン、『マトリックス レザレクションズ』(2021)のプリヤンカー・チョープラーが主演を務める。

この投稿をInstagramで見る

現時点でシーズン2のプロットや、レイナーが演じるキャラクターの詳細は不明。ショーランナーはシーズン1から引き続き「ナチ・ハンターズ」のデビッド・ベイル、エピソード監督はジョー・ルッソが務め、ベイルとルッソ兄弟は製作総指揮にも名を連ねている。シーズン2の制作は2024年後半に開始予定だ。

レイナーは『トランスフォーマー ロストエイジ』(2014)『ミッドサマー』の主要キャストとして知られるほか、『シング・ストリート 未来へのうた』(2016)や、ルッソ兄弟監督&トム・ホランド主演映画『チェリー』(2021)にも出演している。Amazonオリジナル作品への出演は「ペリフェラル ~接続された未来~」(2022)、「フィリップ・K・ディックのエレクトリック・ドリームズ」(2017-2018)に続き、「シタデル」シーズン2で3作目となる。

「シタデル」は巨大フランチャイズ化を目指しており、複数のスピンオフ作品が控えている。イタリアを舞台にした「シタデル・ダイアナ(原題)」は2024年リリース予定で、インドを舞台にした「シタデル:ハニーバニー(原題)」は制作進行中だ。

