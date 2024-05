EXO スホ、タイトル曲「点線面（1 to 3）」MV予告映像を公開…宇宙飛行士に変身

EXOのスホが、新曲「点線面(1 to 3)」のミュージックビデオ予告映像を公開した。本日(30日)0時、YouTubeの「SMTOWN」チャンネルを通じて公開されたスホの3rdミニアルバムのタイトル曲「点線面(1 to 3)」のミュージックビデオ予告映像は、広大な宇宙を背景に、ファンキーな雰囲気の新曲の一部を確認することができる。31日に公開される新曲「点線面(1 to 3)」のミュージックビデオは、スホが宇宙飛行士に変身し、決まった経路から抜け出して、真の自分を探していく物語を描いた。ビンテージながらもクールなスタイリングで完璧に変身したスホのギャップのある魅力まで確認できる。

タイトル曲「点線面(1 to 3)」はブリティッシュ・ロック(British Rock)ジャンルの曲で、点、線、面に次第に拡大される互いに違う次元の空間のように、自分だけの歩みを集めて他人とは違う姿を見せ、アーティストとして新しい世界を作っていくというスホの抱負が込められている。スホの3rdミニアルバム「点線面(1 to 3)」は31日の午後6時、各音楽配信サイトを通じて全曲の音源が公開され、6月3日にはアルバムが発売される。