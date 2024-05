皇居外苑で外国人観光客に英語でガイド　得意の英語で一躍人気者の“バイリンガル兄弟”【アスヨク！】

楽しそうな笑顔のこの2人。

兄の佑都(ゆうと)くん7歳と、弟の恵多(けいた)くん4歳。

一見、ごく普通の兄弟に見えるのだが…。

Hello〜!Hello〜!Can I talk with you a little bit? (少し話してもいいですか?)

流ちょうな英語で、次々に外国人に話しかけていく。

実はこの2人、皇居外苑で得意な英語を使ってボランティアでガイドをしているバイリンガル兄弟。

This bronze statue is of Masashige Kusunoki the horse wearing armor are pulled a rope to stop his horse(これは楠木正成像です。甲冑を着た馬の綱を引いて、馬を止めています).

外国人観光客が増える一方で、資格を持ち、英語などを使えるガイドは人手不足。

こうした中で、子ども達が英語でガイドしてくれると、一躍人気者になっている。

外国人観光客:

本当に上手な英語よ!最高だわ!

2人が英語を学び始めたのは、兄の佑都くんが1歳、弟の恵多くんが0歳から。

英語が身につき始めると「海外の人とお喋りしてみたい」と思うようになり、2023年からガイドを始めた。

弟・恵多くん(4):

何の人でもいいから(英語で)喋るのが楽しい。

そんな“楽しく”英語を使う姿にお母さんは…。

母・舞衣さん:

日本の良さを、英語を使って、世界の人に伝えられるっていうのは、すごく親としても素晴らしいなと思います。

外国人観光客に、日本の良さと笑顔を届ける佑都くんと恵多くんの活動はあすも続く。

(「イット!」5月29日放送より)