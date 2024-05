TWICE・ナヨン、大胆チューブトップ衣装で「夏の女神」に変身！2ndソロAL『NA』コンセプトフォト【PHOTO】

K-POPガールズグループTWICEのナヨンが、夏にピッタリのコンセプトフォトを公開し、カムバックの期待感を高めている。

【写真】ナヨン、攻めのチューブトップ衣装

ナヨンの所属事務所JYPエンターテインメント(以下、JYP)は5月30日0時、公式SNSを通じて“サマークイーン”に変身したナヨンのコンセプトフォト4枚を公開した。

来る6月14日に2ndミニアルバム『NA』とタイトル曲『ABCD』をリリースし、2022年6月の1stソロアルバム『IM NAYEON』以来2年ぶりのカムバックを果たすナヨン。

今回公開されたコンセプトフォトでは、夏らしさ満点のチューブトップ衣装に身を包み、女神級のビジュアルを見せつけている。

持ち前の満面スマイルで爽快感溢れるエネルギーを発散したかと思えば、両手を頭に当てたり、床に寝そべったりするなど、ダイナミックなポーズも披露している。

(写真=JYPエンターテインメント)TWICE・ナヨン

『NA』にはタイトル曲『ABCD』をはじめ、『Butterflies』『Heaven(Feat. Sam Kim)』『Magic(Feat. ジュリーof KISS OF LIFE)』『HalliGalli(Prod. by イ・チャンヒョク of AKMU)』『Something』『Count It』の計7曲が収録されている。

タイトル曲『ABCD』は、「AからZまで、自分のタイプの相手に向かって愛について一から十まで知らせ、誘惑する」というメッセージを盛り込んだポップダンスソングで、リック・ブリッジスとJYP代表兼プロデューサーのパク・ジニョンが作詞、BIGHIT MUSIC専属プロデューサーPdoggが作曲・編曲を担当した。

実際、先行公開した『ABCD』の一部音源では、アルファベットを活用した歌詞やヒップホップ要素のあるパワフルな雰囲気など“聴きどころ”も多く、名曲誕生を予感させている。

ソロデビュー曲『POP!』ではキュートな魅力を発散したナヨンが、新曲『ABCD』を通じてワイルドかつ果敢でユニークな姿を披露し、“K-POPソロクイーン”の名声をより強固なものとする。

なお、ナヨンの2ndミニアルバム『NA』とタイトル曲『ABCD』は、6月14日13時(米国東部時間基準0時)に正式リリースされる。

カムバック前日の13日20時には、ソウル江南(カンナム)区・新沙洞(シンサドン)のCGV清潭(チョンダム)シネシティMCUBE HALLで新曲リリース記念のオフラインプレミアイベント「NAYEON THE 2nd MINI ALBUM [NA] 'ABCD' PREMIEREVENT」を開催。ONCE(TWICEのファンネーム)とともに特別なカムバック前夜を過ごす予定だ。

◇ナヨン プロフィール

1995年9月22日生まれ。2010年に現在の所属事務所JYPエンターテインメントで練習生となり、2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。最年長メンバーで、不動のセンター。愛嬌のある仕草やファンサービスの良さに定評があり、ステージだけでなくバラエティ番組でも抜群の存在感を発揮している。2022年6月24日にはソロデビューを果たし、デビューアルバム『IM NAYEON』のリード曲『POP!』は大ヒットを記録した。