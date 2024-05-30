Snapdragon G3x Gen2を世界初搭載！ 前面ガラス張りAndroidゲーム機「AYANEO Pocket S」
日本でAYANEO製品の代理店を務める天空は5月30日、Snapdragon G3x Gen2を世界で初めて搭載する最新モデルとして、「AYANEO Pocket S 国内正規版」の取り扱いを発表した。ハイビームでの予約販売のほか、CAMPFIREでのクラウドファンディングも開始する。
Snapdragon G3x Gen2を世界初搭載！ 前面ガラス張りAndroidゲーム機「AYANEO Pocket S」
Qualcomm最新SoC「Snapdragon G3x Gen2」を搭載し、OSにAndroidを導入するハンドヘルド型ゲーム機。LPDDR5XメモリとUFS 4.0ストレージを組み合わせて高い性能を実現しており、最大15Wのモード変更で『幻塔』のようなゲームタイトルもプレイ可能だとしている。
本体はCNC加工かつ、ディスプレイ全面を覆うガラスカバーを採用してエレガントな外観を実現しあ点も特徴、重さは約350gとかなり軽量で、最薄部は約14mmというスリムさに仕上げられている。
Snapdragon G3x Gen2を世界初搭載！ 前面ガラス張りAndroidゲーム機「AYANEO Pocket S」
本体はCNC加工かつ、ディスプレイ全面を覆うガラスカバーを採用してエレガントな外観を実現しあ点も特徴、重さは約350gとかなり軽量で、最薄部は約14mmというスリムさに仕上げられている。