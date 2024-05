2024年6月4日(火)より、全国の松屋店舗にて「松屋×パウ・パトロール」のコラボレーション企画がスタート!

コラボ企画第1弾では、対象メニューの注文で松屋オリジナルグッズ「パウっとパズルコースター」がもらえます。

松屋「パウ・パトロール」コラボ

開催期間:2024年6月4日(火)AM10:00〜

対象店舗:全国の「松屋」店舗

※「松のや専門店」「マイカリー食堂専門店」「マイカリー食堂併設の松のや」は対象外

テレビ東京系列にて毎週金曜日ゆうがた5時55分から放送中の世界中で大人気アニメ『パウ・パトロール』と、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」のコラボ企画がスタート!

2024年6月4日より開催される第1弾では、対象のお子様メニューを注文すると「パウっとパズルコースター」がその場でもらえます。

松屋オリジナルグッズ「パウっとパズルコースター」プレゼント

対象メニュー:おこさま牛めしわくわくセット、おこさまカレーわくわくセット

種類:全6種ランダム(チェイス、マーシャル、スカイ、ラブル、ロッキー、ズーマ)

対象メニュー1品を注文すると、「パウっとパズルコースター」を1枚プレゼント!

デザインは「チェイス」や「マーシャル」「ロッキー」など全6種類。

ランダムでもらえるので、どのキャラクターのコースターがもらえるかはお楽しみです☆

※コースターの種類は選べません

※松屋弁当WEB予約、松屋公式アプリからの注文も対象です

※景品の配布状況に関しては各店舗へお問い合わせください

※各店舗なくなり次第終了となります

「第1弾 パウっとパズルコースター」配布終了後は「パウっとステッカーセット」をプレゼント

対象メニュー:おこさま牛めしわくわくセット、おこさまカレーわくわくセット

種類:ステッカーは全6種ランダム、貼り付けシートは全1種共通

「パウっとパズルコースター」の配布が終了後は、対象メニュー1品の注文で、「パウっとステッカーセット」が1枚もらえます・

デザインは全6種類ランダム、付属の貼り付けシートは共通デザインです。

※各店舗「パウっとパズルコースター」が終了次第、「パウっとステッカーセット」の配布に順次切り替わります

※ステッカーの種類は選べません

※松屋弁当WEB予約、松屋公式アプリからの注文も対象です

※景品の配布状況に関しては各店舗へお問い合わせください

※各店舗なくなり次第終了となります

お子さんに大人気の『パウ・パトロール』のオリジナルグッズがもらえる!

「松屋×パウ・パトロール」コラボ企画第1弾、松屋オリジナルグッズ「パウっとパズルコースター」プレゼントは、全国の「松屋」店舗にて2024年6月4日(火)より開催です。

©2024 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post チェイスたちのパズルコースターがその場でもらえる!松屋「パウ・パトロール」コラボ appeared first on Dtimes.