「Nintendo World Championships ファミコン世界大会」がAmazon・楽天などで予約開始！コントローラーやピンバッジがセットになったSpecial Editionも
【Nintendo World Championships ファミコン世界大会】
7月18日 発売予定
価格 パッケージ版：3,828円
ダウンロード版：3,800円
(C)Nintendo
7月18日 発売予定
価格 パッケージ版：3,828円
ダウンロード版：3,800円
任天堂は、Nintendo Switch用タイムアタック「Nintendo World Championships ファミコン世界大会」を7月18日に発売する。価格は3,800円より。
本作は、1990年に北米地域で開催された任天堂公式のゲーム大会「Nintendo World Championships」をモチーフにしたタイムアタックゲーム。NES（ファミコンの海外版）より「スーパーマリオブラザーズ」や「ゼルダの伝説」、「メトロイド」など13タイトルの中から150以上の競技が収録され、タイムアタックに挑戦できるほか、世界ランキングに挑むことができる。
現在、公式通販サイト「マイニンテンドーストア」のほか、Amazonや楽天、あみあみといった各通販サイトで予約受付を実施中。「ファミリーコンピュータ コントローラー」2つやピンバッジセット、アートカードがセットになった「Special Edition」の予約受付も行なわれている。
「Nintendo World Championships ファミコン世界大会」パッケージ版
Nintendo World Championships ファミコン世界大会 Special Edition
(C)Nintendo