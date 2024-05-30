ノートPCユーザーにおすすめ 2024年4月に売れたBluetoothマウストップ10 2024/5/30
「BCNランキング」2024年4月1日から30日の日次集計データによると、Bluetoothマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 ERGO M575 Wireless Trackball Mouse ブラック
M575S（ロジクール）
2位 Bluetooth5.0対応 BlueLED光学式マウス 5ボタン レッド
BSMBB300RD（バッファロー）
3位 Signature Plus M750 Wireless Mouse グラファイト
M750MGR（ロジクール）
4位 M240 SILENT BLUETOOTH MOUSE グラファイト
M240GR（ロジクール）
5位 Signature M650 Wireless Mouse グラファイト
M650MGR（ロジクール）
6位 ERGO M575 Wireless Trackball Mouse グラファイト
M575GR（ロジクール）
7位 PEBBLE MOUSE 2 M350s グラファイト
M350sGR（ロジクール）
8位 Bluetooth 3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ブラック
BSMBB100BK（バッファロー）
9位 MX Master 3S Advanced Wireless Mouse グラファイト
MX2300GR（ロジクール）
10位 Magic Mouse - ホワイト(Multi-Touch対応)
MK2E3J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 ERGO M575 Wireless Trackball Mouse ブラック
M575S（ロジクール）
2位 Bluetooth5.0対応 BlueLED光学式マウス 5ボタン レッド
BSMBB300RD（バッファロー）
3位 Signature Plus M750 Wireless Mouse グラファイト
4位 M240 SILENT BLUETOOTH MOUSE グラファイト
M240GR（ロジクール）
5位 Signature M650 Wireless Mouse グラファイト
M650MGR（ロジクール）
6位 ERGO M575 Wireless Trackball Mouse グラファイト
M575GR（ロジクール）
7位 PEBBLE MOUSE 2 M350s グラファイト
M350sGR（ロジクール）
8位 Bluetooth 3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ブラック
BSMBB100BK（バッファロー）
9位 MX Master 3S Advanced Wireless Mouse グラファイト
MX2300GR（ロジクール）
10位 Magic Mouse - ホワイト(Multi-Touch対応)
MK2E3J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。