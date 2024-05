5月28日、約5年ぶりに原点ともいえるWildSideTokyoで、NEMOPHILAの第二章の幕があがった。4人だけでもできるという確信のもとステージに立ったNEMOPHILA。mayu(Vo)・葉月(Gt)・ハラグチサン(Ba)・むらたたむ(Dr)の4人のパフォーマスは自由に溢れ、それでいながらのアイコンタクトも冴え渡るフォーメーション、ヘビーでグルーヴのある確かな出音、以前よりもバンド感溢れるキレのあるパフォーマンスを魅せてくれた。ギターソロもメンバー全員でアイディア出したというアレンジで、葉月のギターはアグレッシブに攻め煌びやかに舞った。

セットリスト



<ワイサイ爆誕 !! 15周年おめ&ただいま〜またここから始める第2章〜>M1.OIRANM2.RISEM3.鬼灯M4.ZEN-MC-M5.AMA-TE-RASM6.JusticeM7.STYLE-MC-M8.ALIVEM9.YELL〜軌跡〜M10.Waiting for you-MC-M11.OSKRM12.Change the WorldM13.Hammer Down-MC-M14.雷霆-RAITEI-M15.DISSENSIONM16.REVIVEEC.Seize the Fate