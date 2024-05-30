¡Ö¥Ö¥¹¥±¥Ä¤òÍ½´¶¤µ¤»¤¿¡×¡¡¾ëÊ¡´ÆÆÄ¤¬Àå¤ò´¬¤¤¤¿¥½¥·¥¨¥À23ºÐ¤Î¡ÈÇ½ÎÏ¡É¡ÖÆüËÜ¿Í¤È¤Ï°ã¤¦¡×
¥½¥·¥¨¥À¤¬ÅìµþV¤Ë2-0¤Ç¾¡Íø
¡¡J1Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ï5·î29Æü¡¢¡ÖJAPAN TOUR 2024¡×¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¿¿¤ÃÂþÃæ¤Î²áÌ©ÆüÄø¤Ë¤è¤ê¡¢¼ã¼ê¼çÂÎ¤ÇÎ×¤ó¤À¤Ê¤«¤Ç·òÆ®¤ò¸«¤»¤¿¤Ê¤«¡¢»î¹ç¸å¡¢¾ëÊ¡¹À´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¥¢¥ó¥«¡¼¤òÌ³¤á¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤âµÏ¿¤·¤¿23ºÐDF¥¦¥ë¥³¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¡¦¥Ç¡¦¥µ¥é¥Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¦¤Þ¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¥Ö¥¹¥±¥Ä¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¤Í¡×¤È¡¢¤½¤Î¾ÍèÀ¤Î¹â¤µ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»Ä¾¸å¤Ç¡¢Íè·î¤ËEURO¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥½¥·¥¨¥À¤Ï¼çÎÏ¤ÎÂçÈ¾¤¬¾·½¸³°¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢ÅìµþV¤â²áÌ©ÆüÄø¤ÎÃæ¤Ç¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Âè16Àá¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍÀï¡Ê1-0¡Ë¤«¤é11¿ÍÁ´°÷¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢¼ã¼êÀª¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£»î¹ç¤ÏÁ°È¾43Ê¬¡¢¤³¤ÎÆü¥¢¥ó¥«¡¼¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¤¬ÁÀ¤¤À¡¤Þ¤·¤¿¥ß¥É¥ëÃÆ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËMF¥¢¥ë¥»¥ó¡¦¥¶¥Ï¥ê¥ã¥ó¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤ò·è¤á¡¢2-0¤Ç¥½¥·¥¨¥À¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡ÅìµþV¤â¥ë¡¼¥¡¼¤¿¤Á¤¬²Ì´º¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÈÌµ¿ÔÂ¢¤Î¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤Ç¥½¥·¥¨¥À¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯·èÄêµ¡¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÇòÇ®¤·¤¿Å¸³«¤Ç·òÆ®¤ò¸«¤»¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò½ª¤¨¤¿¾ëÊ¡´ÆÆÄ¤È¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Î¶ù¤Ç»¨ÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÂÐÀï¤·¤¿¥½¥·¥¨¥À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤Î¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤Ï¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤È¡¢¤ª¤â¤à¤í¤Ë¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¤É¤ÎÁª¼ê¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥½¥·¥¨¥À¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¸°¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï»öÁ°¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥ó¥«¡¼¤ÎµåºÝ¤Ë¸·¤·¤¯¤¤¤¯¤è¤¦½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢Èà¤¬ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Î²û¤Î¿¼¤µ¡¢¥Ü¡¼¥ë¥¡¼¥×Ç½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ç¡¢²÷Å¬¤Ë¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¶ìÏ«¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¶Ë¸Â¤Þ¤Çµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤í¤È»Ø¼¨¤·¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Á°È¾»Ä¤ê15Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Èà¤Î¼«Í³ÅÙ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤»¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡23ºÐ¤Î¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¤ÏËÜÍèDFÅÐÏ¿¤À¤¬¡¢¼çÎÏ¤ÎMF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ô¥á¥ó¥Ç¥£¤¬ÉÔºß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¥¢¥ó¥«¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢189cm¤È¤¤¤¦ÂÎ³Ê¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤âÅìµþV¤Î¥¿¥¤¥È¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò²ÚÎï¤Ë¤¤¤Ê¤¹¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥Ü¡¼¥ë»«¤¤ò¸«¤»¡¢»ëÌî¤Î¹¤¤¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¤Ç¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾ëÊ¡´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¥Ö¥¹¥±¥Ä¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¤Í¡×¤È¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤Î¡ÈºÇ¹âÊö¡É¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Ö¥¹¥±¥Ä¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Î¥¢¥ó¥«¡¼¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¡¢¥«¥Ð¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤¿¤ë¤±¤ì¤É¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¤Î¥¢¥ó¥«¡¼¤Ï¡¢¥Ö¥¹¥±¥Ä¤ä¡¢º£¤Ç¤¤¤¦¤È¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥í¥É¥ê¤¬ÂåÉ½Îã¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤¬Â¿¤¯µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¥¹¥Ô¥á¥ó¥Ç¥£¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÂè°ìÀþ¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤À¤±¤ì¤É¡¢¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¤â¡¢¤¢¤Î¿ÈÄ¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ì¤À¤±¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ»«¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÀ¤³¦¤È¤Îº¹¤À¤·¡¢¤¦¤Á¤Ç¥¢¥ó¥«¡¼¤òÌ³¤á¤ëÁª¼ê¤Ë¤â¡¢Èà¤«¤é³Ø¤Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡×
¡¡Æ±Î½¤Îµ×ÊÝ¤â»î¹ç¸å¤Ë¡ÖËÍ¤¬¥¦¥ë¥³¤¬¤¤¤¤¡¢¥¦¥ë¥³¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Èà¤Ë¾¯¤·¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Èà¤Î¼«¿®¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¡×¡Ö¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎÄì¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢¤¿¤Ö¤ó¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç°ìÈÖ¾å¼ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬Íèµ¨Ìö¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸°¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¤Î³èÌö¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ½é¤Î¶¯²½»î¹ç¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢ºÝÎ©¤Ã¤¿Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¼¡¤Ê¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¸õÊä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¹¤ë¤Ù¤Áª¼ê¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê¾ëÊ¡Ã£Ìé / Tatsuya Jofuku¡Ë