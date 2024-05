Crystal Lakeが老舗レコード会社Century Media Recordsとワールドワイド契約を結び、最新シングル「Blüdgod」を5月30日午前0時に配信リリースした。「俺たちはCentury Mediaのバンドをたくさん聴いて育ってきました。歴代の所属バンドが素晴らしい歴史を築き上げたように、今度は自分たちがその一部となり、新しい歴史を一緒に作っていける事を嬉しく思います」──YD (G)

■デジタルシングル「Blüdgod」

2024年5月30日(木)0:00配信開始

レーベル:Century Media Records

配信リンク:https://crystal-lake-band.lnk.to/BludGod



2024年5月30日(木)0:00配信開始レーベル:Century Media Records配信リンク:https://crystal-lake-band.lnk.to/BludGod

■Europe / UK 2024 出演予定フェスティバル

05/31 (Fri) Mosh City Festival (Germany)

06/01 (Sat) Spring Breakdown Festival (Germany)

06/05 (Wed) Mystic Festival (Poland)

06/07 (Fri) Summer Radness (Germany)

06/08 (Sat) Into The Grave (The Netherlands)

06/13 (Thu) Rock For People (Czech Republic)

06/16 (Sun) Download Festival (UK)

06/23 (Sun) Graspop (Belgium)

06/26 (Wed) Resurrection Fest (Spain)

06/27 (Thu) Hellfest (France)

06/29 (Sat) InnField Festival (Austria)

06/30 (Sun) Mighty Sounds (Czech Republic)

▼Japan 2024 出演予定フェスティバル

07/27 (Sat) 男鹿ナマハゲロックフェスティバル

08/31 (Sat) FRONTLINE FESTIVAL 2024

05/31 (Fri) Mosh City Festival (Germany)06/01 (Sat) Spring Breakdown Festival (Germany)06/05 (Wed) Mystic Festival (Poland)06/07 (Fri) Summer Radness (Germany)06/08 (Sat) Into The Grave (The Netherlands)06/13 (Thu) Rock For People (Czech Republic)06/16 (Sun) Download Festival (UK)06/23 (Sun) Graspop (Belgium)06/26 (Wed) Resurrection Fest (Spain)06/27 (Thu) Hellfest (France)06/29 (Sat) InnField Festival (Austria)06/30 (Sun) Mighty Sounds (Czech Republic)▼Japan 2024 出演予定フェスティバル07/27 (Sat) 男鹿ナマハゲロックフェスティバル08/31 (Sat) FRONTLINE FESTIVAL 2024

関連リンク

◆Crystal Lake オフィシャルサイト

◆Crystal Lake オフィシャルTwitter

◆Crystal Lake オフィシャルInstagram

◆Crystal Lake オフィシャルYouTubeチャンネル

◆Crystal Lake オフィシャルサイト◆Crystal Lake オフィシャルTwitter◆Crystal Lake オフィシャルInstagram◆Crystal Lake オフィシャルYouTubeチャンネル

Crystal Lakeは、SiMの全米ツアー<PLAYDEAD World Tour>全公演に帯同し、アメリカで大暴れしてきたばかり。5月31日にはドイツのベルリンで開催される<Mosh City Festival>を皮切りに、<Download Festival>、<Resurrection Fest>、<Hellfest>など、世界有数の巨大音楽フェス出演を含む、25公演のヨーロッパツアーに突入する。まさしく日本が世界に誇るメタルコアバンドだ。Century Mediaとタッグを組んでリリースする最新シングル「Blüdgod」は、前作に引き続き、Jeff Dunne (Ice Nine Kills, Knocked Loose, Make Them Suffer, Currents)がミックスおよびマスタリングを担当。現在、花冷え。とツアー中のLeft To Sufferのヴォーカルで、System Of A DownのベーシストShavoの新バンドSeven Hours After VioletのヴォーカルでもあるTaylor Barberがゲストヴォーカルとして参加していることにも注目が集まりそうだ。なお、Crystal Lakeはヨーロッパツアー終了後に楽曲制作へ入り、2025年初頭にCentury Mediaから最新アルバムのリリースを予定している。以下に、John (Vo)の最新シングル「Blüdgod」に関するコメントをお届けしたい。◆ ◆ ◆「「Blüdgod」は、俺たちが今、いかにシステムの奴隷になってしまっているかってことについて歌っている曲なんだ。俺たちは皆、生活するために社会の歯車の中で重労働を課せられて、犠牲にしないといけないものがあると思い込まされている。でも実際のところ大企業=血の神々(Blüdgod)に生贄として捧げているのは、自分たち自身なんだ」──John (Vo)◆ ◆ ◆