京王プラザホテル八王子の「サンリオキャラクタールーム」1周年を記念して、2024年6月1日(土)より、「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」をイメージした「モーニング バスケット付き宿泊プラン」が登場!

「ハローキティ」と「マイメロディ」のピタパンサンドなどが、姫気分を楽しめる「サンリオキャラクタールーム」でゆっくりといただけます☆

京王プラザホテル八王子「サンリオキャラクタールーム モーニングバスケット付き宿泊プラン」

宿泊プラン料金:2名 70,000円〜/3名 82,500円〜/4名 96,200円〜

※「ハローキティ ルーム」「マイメロディ・クロミ ルーム」共通

※サービス料・税金込み

予約開始:2024年5月30日(木)

利用開始:2024年6月1日(土)

モーニングバスケット内容:

・ハローキティのピタパンサンド(照り焼きチキン・スライスの茹で玉子)

・マイメロディのピタパンサンド(ハム・レタス・トマト)

・クロミのふわふわマシュマロ

・星とハートのパプリカ入りコーンポタージュスープ

・生ハムとトラウトサーモン入りミニブーケサラダ

・ハローキティのショートパスタ

・いちごとライチとパインのフルーツ

・100%アップルジュース

取扱いホテル:京王プラザホテル八王子

京王プラザホテル八王子にある「サンリオキャラクタールーム」のオープン1周年を記念して、「サンリオキャラクタールーム モーニングバスケット付き宿泊プラン」が登場。

お部屋にいながらピクニック感覚で気軽に朝食を楽しめる宿泊プランです。

モーニングバスケットには「ハローキティ」や「マイメロディ」が描かれた照り焼きチキンと玉子のピタパンサンドや、「クロミ」のマシュマロ、ミニブーケがかわいいサラダ、ハート型のパプリカがアクセントのコーンポタージュスープなどが入っています。

かわいいバスケットに入れてお部屋に届けてくれるのも嬉しいポイントです☆

お部屋はプリンセスデザインの「ハローキティ」をイメージしたラグジュアリーで夢のような「ハローキティ ルーム」と、

「マイメロディ」のピンクと「クロミ」の紫のツートンカラーがスタイリッシュでキュートな「マイメロディ・クロミ ルーム」の2種類。

大好きなキャラクターのお部屋の好きな場所でかわいい朝食を食べながら、ゆったりとした朝の時間が過ごせます。

お部屋にいながらピクニック感覚で気軽に朝食を楽しめる、「ハローキティ ルーム」と「マイメロディ・クロミ ルーム」の宿泊プラン!

2024年6月1日(土)より登場する、京王プラザホテル八王子の「サンリオキャラクタールーム」1周年を記念した「モーニング バスケット付き宿泊プラン」の紹介でした☆

※写真はイメージです

※予告なく内容が変更になる場合があります

※最新の情報はホームページを確認ください

