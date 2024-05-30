大阪・大丸梅田にTAMASHII NATIONS STOREが期間限定で登場! - 企画展イベント記念商品も特別販売
バンダイスピリッツは、大阪「大丸梅田店」にて「TAMASHII NATIONS STORE Satellite in OSAKA」を期間限定でオープンする。オフィシャルショップでしか購入できない魂ストア限定商品をはじめとした、最新商品を多数販売する。
「TAMASHII NATIONS STORE Satellite in OSAKA」の開催日時は6月3日〜7月9日、営業時間は10時〜20時(最終入場19時30分)。会場は大丸梅田店13F(〒530-8202 大阪府大阪市北区梅田3丁目1-1)で、入場料は無料(※混雑状況により入場整理券を配布する可能性がある。
「METAL BUILD ストライクフリーダムガンダム [METAL BUILD FESTIVAL 2024]」(38,500円)
また、企画展イベント「METAL BUILD FESTIVAL 2024 WITH CLUB TAMASHII MEMBERS」開催を記念した特別な商品「METAL BUILD ストライクフリーダムガンダム [METAL BUILD FESTIVAL 2024]」(38,500円)を販売する。発売予定日は6月下旬で、購入方法は後日公開する。
「TAMASHII NATIONS STORE Satellite in OSAKA」の開催日時は6月3日〜7月9日、営業時間は10時〜20時(最終入場19時30分)。会場は大丸梅田店13F(〒530-8202 大阪府大阪市北区梅田3丁目1-1)で、入場料は無料(※混雑状況により入場整理券を配布する可能性がある。
また、企画展イベント「METAL BUILD FESTIVAL 2024 WITH CLUB TAMASHII MEMBERS」開催を記念した特別な商品「METAL BUILD ストライクフリーダムガンダム [METAL BUILD FESTIVAL 2024]」(38,500円)を販売する。発売予定日は6月下旬で、購入方法は後日公開する。