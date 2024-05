トム・ヒドルストンと「SHOGUN 将軍」アンナ・サワイが対談へ

米業界メディアの人気企画“Actors on Actors”で、「ロキ」とアンナ・サワイが対談を果たすことがわかった。

“Actors on Actors”は、旬な人気俳優が互いにインタビューを行う形で対談する企画。作品やジャンルの垣根を超えた俳優同士が、それぞれの出演や作品に対する敬意や理解と共に、同業者ならではのやり取りを行うシリーズだ。

エミー賞シーズンに向けた第20弾となる今回は、「SHOGUN 将軍」鞠子役で世界的ブレイクを果たした日本人俳優のアンナ・サワイが、「ロキ」でお馴染みのトム・ヒドルストンと対談する。お互いの作品について言及する一幕もあるはずなので、サワイから「ロキ」についての質問が、ヒドルストンから「SHOGUN 将軍」についての質問が飛び出すこともありそうだ。

ヒドルストン&サワイのほか、Varietyは以下の対談を発表している。

レオ・ウッドール(「ONE DAY/ワン・デイ」)&ニコラス・ガリツィーン(「メアリー&ジョージ) ジョーイ・キング(「私たちは幸運だった」)&テイラー・ザカー・ペレス(「赤と白とロイヤルブルー」) クインタ・ブランソン(「アボット エレメンタリー」)&ジェニファー・アニストン(「ザ・モーニングショー) ジョディ・フォスター(「トゥルー・ディテクティブ ナイト・カントリー」)&ロバート・ダウニー・Jr(「シンパサイザー」) ジョン・ハム(「ファーゴ」「モーニングショー」)&クリステン・ウィグ(「パーム・ロワイヤル」) タイラー・ジェームズ・ウィリアムズ(「アボット エレメンタリー」)&アンソニー・マッキー(「ツイステッド・メタル」) アンナ・サワイ(「SHOGUN 将軍」)&トム・ヒドルストン(「ロキ」) ブリー・ラーソン(「レッスン in ケミストリー」)&アンドリュー・スコット(「リプリー」) ハンナ・アインビンダー(「Hacks」)&クロエ・ファインマン(「サタデー・ナイト・ライブ) エリザベス・デビッキ(「ザ・クラウン」)&エマ・コリン(「マーダー・イン・ザ・ワールドエンド」) クロエ・セヴィニー(「Feud: Capote vs. The Swans」)&キム・カーダシアン(「American Horror Story: Delicate」) ナオミ・ワッツ(「Feud: Capote vs. The Swans」)&ジョナサン・ベイリー(「Fellow Travelers」)

これらは2024年6月3日から14日間にかけてVarietyで配信されるほか、5日には雑誌版が米刊行される模様だ。海外ドラマファンは垂涎モノの企画になりそう。

アンナ・サワイの「SHOGUN 将軍」、トム・ヒドルストンの「ロキ」は、いずれもで独占配信中だ。