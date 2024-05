人気格闘ゲーム『モータル コンバット』シリーズ最新作『Mortal Kombat 1』より、ドラマ「ザ・ボーイズ」から参戦を果たすホームランダーのゲームプレイ映像が公開された。一応、閲覧注意である。

実写映画化も果たした人気シリーズ最新作『Mortal Kombat 1』では、ホームランダーの他にもDC「ピースメイカー」のピースメイカー、「インビンシブル」オムニマンといった18禁スーパーヒーローがプレイアブルキャラクターとして参戦する。

ホームランダーといえば、「ザ・ボーイズ」に登場する外道ヒーローチーム「セブン」のリーダーで、スーパーマンとよく似たコスチュームと能力を持つが、中身は最低最悪のサイコパス。マザコンで、劇中ではミルクを愛飲していたが、この映像でも牛乳瓶からチュパ飲みしている。

『モータル コンバット』では、敵プレイヤーにとどめを刺す残虐な「フェイタリティ」が名物。ホームランダーのフェイタリティは、敵をはるか上空に投げ飛ばし、旅客機にぶつけた後、機体から引き剥がしてジェットエンジンに投げ込んで粉砕するという鬼畜の所業だ。さらに、必殺の熱戦で敵の頭部を爆発させた後、首無しになった胴体を真っ二つに裂いてほくそ笑むというフィニッシュも見せている。

ゲーム『Mortal Kombat 1』は海外向けに発売中で、ホームランダーは2024年6月4日よりアーリー・アクセス・プレイヤー向けに使用可能になるようだ。

