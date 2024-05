【解体パズルFANTASY サンリオキャラクターズ ポップミントMix】5月31日 発売予定価格:1個1,089円

メガハウスは「解体パズルFANTASY サンリオキャラクターズ ポップミントMix」を5月31日に発売する。価格は1個1,089円。

本製品はサンリオのキャラクター「シナモロール」、「ポムポムプリン」、「クロミ」、「マイメロディ」をスケルトン風の姿から組み立てられるフィギュア。組み立て、分解を楽しめ、カラーは女性に人気のポップミントカラーとなっている。

本体中身のクリアパーツもミントカラーで、キャラクターを人体標本のように分割して内部と外見を組み立てることも可能。全4種のうち1つが入っているランダムボックス仕様となっている。

(C) '24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L646654