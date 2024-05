Amazonプライム会員になると追加料金なしで利用できる定額制の動画配信サービス(SVOD)「Prime Video」で、2024年6月より配信開始となる新着作品の中から韓国コンテンツを紹介する。※視聴には会員登録が必要。配信開始日は変更になる可能性あり。■映画『非常宣言』のイ・ビョンホンと『梨泰院クラス』のパク・ソジュンが出演する映画『コンクリート・ユートピア』が6月7日から見放題独占配信。世界規模の大災害が発生し、韓国ソウルで唯一崩壊を免れた1棟のマンションを舞台に、生き残りをかけて戦う人々を描くパニックスリラー。マンションの臨時代表に選出された職業不明の男性・ヨンタクをイ・ビョンホン、ヨンタクに心酔する602号室に住むミンソンをパク・ソジュンが演じている。

■ドラマ1度失敗した人生をもとに綿密な計画を練った2回目の人生で、次々と不正を暴いていくイ・ジュンギ演じる無敵の検事の復讐劇『アゲイン・マイ・ライフ〜巨悪に挑む検事〜』が6月6日から見放題配信。韓国のベストセラー小説を原作に、『キム秘書はいったい、なぜ?』のパク・ミニョンと、『ウォッチャー 不正捜査官たちの真実』のソ・ガンジュンの共演による、田舎町で繰り広げられるヒーリング・ラブストーリー『天気がよければ会いにゆきます』が6月12日から見放題配信。富・名誉・権力などを手にした、たった0.1%の富裕層の人々しか住めない高級住宅街「SKYキャッスル」に住むセレブな家族たちの受験戦争を描いた『SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜』が6月25日から見放題配信。学校ではいじめられっ子で友達もいないが、SNS上では77万のフォロワーを持つスターという別の顔を持つ主人公の二重生活をスリリングに描いた人気ウェブ漫画をドラマ化した『影美女』は6月26日から見放題配信。■ファンミーティング世界的大ヒットを記録した、『私の夫と結婚して』でブレイクしたナ・イヌが今年4月に初めて日本で行ったファンイベント『2024 ナ・イヌ 日本1stファンミーティング』の模様を6月12日から見放題配信。■2024年5月から以下の作品を見放題配信中『今からショータイム』『ウラチャチャ My Love』『王女ピョンガン 月が浮かぶ川』『仮面の王 イ・ソン』『工作都市〜欲望のワルツ〜』『財閥家の末息子 Reborn Rich』『遠見には緑の春』『ヒーラー〜最高の恋人〜』(C)2023 LOTTE ENTERTAINMENT & CLIMAX STUDIO, INC. ALL RIGHTS RESERVED.(C)Licensed by SAMHWA NETWORKS CO., LTD.(C)SAMHWA NETWORKS. All Rights reserved(C)Jcontentree corp. all rights reserved(C)Jcontentree corp & JTBC Content Hub Co., Ltd. all rights reserved. (C)Kakao Entertainment Corp. All rights reserved.(C)HANADA COMPANY & IMX