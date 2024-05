King & Princeの永瀬廉さん(25)が、30日に京セラドーム大阪で開催されるライブ『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』を、耳のケガのため出演を見合わせることが29日、公式サイトで発表されました。

ライブには、STARTO ENTERTAINMENTに所属するアーティストが合同で出演。きのう29日の公演も、体調不良のため欠席することをメンバーの郄橋海人さん(25)が、グループの公式Xで報告していました。

公式サイトでは、「King & Prince永瀬廉が耳の怪我のため、『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』5月29日(水)18:00公演の出演を見合わせて頂きました。明日5月30日(木)16:00公演も大事を取り出演を見合わせることとなりましたので、重ねてお詫びとご報告をさせて頂きます」と、コメントしています。