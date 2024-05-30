King & Prince¡¦±ÊÀ¥Î÷¡¡¼ª¤Î¥±¥¬¤Ë¤è¤ê30Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¤â½Ð±é¸«¹ç¤ï¤»
King & Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤¬¡¢30Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¡ØWE ARE! Let's get the party STARTO!!¡Ù¤ò¡¢¼ª¤Î¥±¥¬¤Î¤¿¤á½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬29Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¹çÆ±¤Ç½Ð±é¡£¤¤Î¤¦29Æü¤Î¸ø±é¤â¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î郄¶¶³¤¿Í¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°X¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖKing & Prince±ÊÀ¥Î÷¤¬¼ª¤Î²ø²æ¤Î¤¿¤á¡¢¡ØWE ARE! Let's get the party STARTO!!¡Ù5·î29Æü¡Ê¿å¡Ë18:00¸ø±é¤Î½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆü5·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë16:00¸ø±é¤âÂç»ö¤ò¼è¤ê½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¤È¤´Êó¹ð¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£