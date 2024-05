ふか、もち、むぎゅのベーグルがたまらない！ 代々木公園の人気店が新店舗をオープン（東京・自由が丘）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は代々木公園にある行列ができるベーグル専門店が自由が丘にオープンした新店舗。粉と酵母を変えた3つの異なる食感が楽しめるベーグルが人気です。

Tecona bagel 自由が丘(東京・自由が丘)

代々木公園にある大人気ベーグル専門店「テコナ ベーグルワークス(tecona bagel works)」の新店舗「Tecona bagel(テコナベーグル)自由が丘」が2024年4月19日、自由が丘にグランドオープンしました。プレオープンの4月12日には100名が訪れ、3時間で完売するという人気ぶりです。

店舗外観。店の前が中庭になっています 写真:お店から

「テコナ ベーグルワークス」は2009年に代々木公園駅から1分の場所に誕生。料理研究家の高橋雅子さんと、元パティシエの小林千絵シェフの2人で作り上げたこれまでにない食感のベーグルが評判を呼び、行列ができる人気店となりました。「おいしいベーグルをより多くの人に届けたい」との思いで、新店舗「Tecona bagel 自由が丘」のオープンに至ります。

2階のイートインスペース 出典:たびするごはんさん

自由が丘店は駅から少し歩いたメープルファーム内にオープン。テラスと2階に合わせて100席のイートインスペースがあり、できたてのベーグルをその場で楽しむことができます。テラス席は中庭に面していて、都会の喧騒を忘れて、リゾートにいるような雰囲気があります。

バリエーションが豊富 写真:お店から

「テコナベーグル」のこだわりは、小麦粉と酵母を変えることから生まれる3種類の食感。“ふか”、“もち”、“むぎゅ”を楽しめるベーグルがそろいます。“ふか”はイーストを使用した、ふかふかとしたやわらかな食感。“もち”は自家製酵母を使用して低温長時間発酵させた、ほどよく歯ごたえのあるもちもちの食感。“むぎゅ” はホシノ天然酵母を使用し、低温で熟成させるように発酵させ、みっちり、むぎゅっとつまった食感が特徴です。

自由が丘店は、この3つに加えて「なまベーグル」が登場。湯種製法によりしっとりとやわらかく、豆乳を使ったもっちり感もあり、今までにない食感のベーグルです。

まずは4種類の生地と食感をシンプルに味わえる、各種「プレーン」(195円)がおすすめ。ふんわり香る小麦とそれぞれの食感の持ち味を楽しむことができます。

店内にディスプレイされたベーグル。現在、ベーグルは一つひとつラップされています 写真:お店から

店内にはそれぞれの食感に合わせた具材を挟んだものや、味付けしたものなど種類豊富なベーグルが並びます。“ふか”にチョコを合わせ、代々木公園でも人気だった「チョコチョコ」、ワインに合いそうな“むぎゅ”の「青のり枝豆チェダーチーズ」などスイーツ系や総菜系どちらも充実。どれにしようか迷うこと必至です。

「なまベーグルwithジェラート」は「Tecona bagel 自由が丘」オリジナル商品 手前:「プレーンwithジェラート」695円 奥:「チョコレートwithジェラート」765円 写真:お店から

自由が丘店だけで食べられる「なまベーグルwithジェラート」は、2種類のふわふわもちもち“なまベーグル”でお好みのジェラートをサンド。暑い季節にぴったりですね。

自由が丘への出店は、中庭と広々としたイートインスペースでベーグルを楽しむ人々の姿が想像できたことから決めたのだそう。心地よい空間で他にはない「テコナベーグル」ならではのベーグルを味わいに、出かけてみてはいかがでしょうか。

食べログレビュアーのコメント

「プレーン(なま)」自由が丘限定 195円 出典:nyackさん

『自由が丘限定のプレーン(なま)、くるくるウィンナー(ふか)を早速家族と半分こずつ食べてみました

プレーン(なま)はふわふわでやわらかい!

ベーグルなの?というくらい

クリームチーズ挟んで食べました

くるくるウィンナー(ふか)もやわらかくて食べやすくてウィンナーもジューシーです』(nyackさん)

左から時計回りに「プレーン」「黒ごまとあんこ」「青のりと枝豆」 出典:MARISさん

『・黒ごまとあんこ

あんこは甘すぎず程よいあんこの量。ベーグルは大きめなので夕方まで満腹感あり。

・青のりと枝豆(チーズ・・のってます)

青のりと枝豆の組み合わせは絶妙に美味しい。

ベーグルをカットしてして、白ワインのおつまみにもあう。

・プレーン

ほんのりの甘みともちもち触感。

ハム、チーズ、エッグ、ジャム、クリームチーズなど相性抜群』(MARISさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆Tecona bagel 自由が丘住所 : 東京都目黒区自由が丘2-16-10 メイプルファームTEL : 03-5726-8495

文:小田中雅子

