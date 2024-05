多くの人は頭の中で本や新聞に書かれている文章を読み上げたり、買い物リストや電話番号を頭の中で繰り返したりすることができます。しかし、一部の人々はこの「内なる声」を聞くことができないとのことで、デンマークとアメリカの研究チームがこれらの人々を対象に、言語に関連するタスクのパフォーマンスを調査した結果を報告しました。Not Everybody Has an Inner Voice: Behavioral Consequences of Anendophasia - Johanne S. K. Nedergaard, Gary Lupyan, 2024

