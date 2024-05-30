「週刊ヤングジャンプ 26号」は本日発売！ 創刊45周年記念グラビア第一弾の表紙＆巻頭グラビアはえなこさん巻頭カラーはシリーズ連載の「リアル」
【週刊ヤングジャンプ 2024年25号】
5月23日 発売
価格：470円
5月23日 発売
価格：470円
集英社は、「週刊ヤングジャンプ 2024年26号」を本日5月30日に発売する。価格は470円。
26号では創刊45周年記念グラビアの第一弾として、表紙と巻頭グラビアにえなこさんが登場。センターグラビアは欅坂46の小嶋凪紗さん、巻末グラビアは菜那セシルさんが登場する。
シリーズ連載巻頭カラーには、井上雄彦の「リアル」が登場。カラー扉には、上戸まえ氏の「なさけないぜ毛利」、河上だいしろう氏の「相席いいですか」が掲載される。
また、特別付録としてえなこさんのグラビアの軌跡を辿る「History of enako's gravure 8P小冊子」と「45周年記念ピンナップポスター」が付属する。
【今週の #ヤングジャンプ 🐻】- ヤングジャンプ@グラビア (@g_youngjump) May 29, 2024
YJ45周年記念グラビア企画
「レジェンドグラビア」第1弾に
えなこちゃんが登場！
▼表紙＆巻頭グラビア＋特別小冊子#えなこ @enako_cos
▼ヤンジャンを月額980円で定期購読！https://t.co/bYZUNgYGmT#一番かわいくて最高にきれい
▼デジタル写真集はスレッドから pic.twitter.com/RlvcM0n6J7
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