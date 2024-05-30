【週刊ヤングジャンプ 2024年25号】
5月23日 発売
価格：470円

　集英社は、「週刊ヤングジャンプ 2024年26号」を本日5月30日に発売する。価格は470円。

　26号では創刊45周年記念グラビアの第一弾として、表紙と巻頭グラビアにえなこさんが登場。センターグラビアは欅坂46の小嶋凪紗さん、巻末グラビアは菜那セシルさんが登場する。

　シリーズ連載巻頭カラーには、井上雄彦の「リアル」が登場。カラー扉には、上戸まえ氏の「なさけないぜ毛利」、河上だいしろう氏の「相席いいですか」が掲載される。

　また、特別付録としてえなこさんのグラビアの軌跡を辿る「History of enako's gravure 8P小冊子」と「45周年記念ピンナップポスター」が付属する。

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