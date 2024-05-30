・北越コーポが急騰、定時株主総会の招集通知開示でアクティビスト提案巡る思惑が再燃

・北洋銀や西日本ＦＨなど地銀株が底堅い動き、長期金利が１．１％台に上昇

・日経レバが１３００円超の急落、リスクオフ一色で２５日線を一気に下放れる

・三菱重が頑強、北朝鮮の弾道ミサイル乱れ打ちで防衛関連の要として投資資金誘導

・一パンが急反発、２４年１２月期最終利益予想を上方修正

・クオリプスが続騰、拡張型心疾患の医師主導治験にｉＰＳ細胞由来心筋シートを提供

・シグマクシスは切り返し鮮明、２５年３月期営業利益と配当の増額発表で逆行高

・阿波製紙がカイ気配スタート、中期経営計画での収益拡大方針を好感

・東エレク、アドテストなど半導体製造装置関連が安い、日米ともに長期金利上昇を警戒



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS

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