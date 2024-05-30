PSの新情報発表・動画配信「State of Play」5月31日(金)午前7時より放送決定！ PS5＆PSVR2タイトル最新情報が発表に
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、“プレイステーション”の新情報発表・動画配信イベント「State of Play」を、日本時間2024年5月31日（金）午前7時より放送することを発表した。
今回の「State of Play」では、PlayStation5 および PlayStationVR2タイトルの最新情報、そして今年発売予定のPlayStation Studiosのタイトルについて発表予定だ。
30分以上にわたる本放送は、米国のPlayStation公式YouTube、Twitch、TikTokチャンネルにて視聴可能だ。
【配信情報】
■「State of Play」
・配信日時：2024年5月31日（金）午前7時〜
・配信サイト：
YouTube PS公式チャンネル：https://www.youtube.com/user/playstationjp/
PS公式X ：https://twitter.com/PlayStation_jp
>> PSの新情報発表・動画配信「State of Play」5月31日(金)午前7時より放送決定！ PS5＆PSVR2タイトル最新情報が発表に の元記事はこちら