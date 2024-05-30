【「週刊少年チャンピオン」25号】
5月30日 発売
価格：360円

　秋田書店は、マンガ雑誌「週刊少年チャンピオン」26号を本日5月30日に発売した。価格は360円。デジタル版も発売されている。

　今週号では、表紙&巻頭グラビアにWHITESCORPIONのHANNAさんが初登場。巻頭カラーには西修氏の「魔入りました入間くん」が掲載される。また、センターカラーは原案・板垣恵介氏、原作・夢枕獏、漫画・藤田勇利亜氏の「漫画　ゆうえんち　刃牙外伝」となる。

　今号では、両面BIGポスター＆限定QUOカード応募者全員サービス企画も実施される。

【HANNAさんコメント】

　「はじめまして！　週チャンさんでの初めての表紙でドキドキワクワクしています!!　制服姿では等身大の私を、ワンピース姿ではちょっぴり大人な私を見てもらえたら嬉しいです！　特技の新体操も披露しました!!　これを機に私やWHITE SCORPIONをたくさんの人に知っていただけたら嬉しいです♡ よろしくお願いします！」

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