表紙&巻頭グラビアにWHITESCORPION HANNAさんが登場！ 「週刊少年チャンピオン 26号」本日発売両面BIGポスター＆限定QUOカードプレゼント企画も！
【「週刊少年チャンピオン」25号】
5月30日 発売
価格：360円
5月30日 発売
価格：360円
秋田書店は、マンガ雑誌「週刊少年チャンピオン」26号を本日5月30日に発売した。価格は360円。デジタル版も発売されている。
今週号では、表紙&巻頭グラビアにWHITESCORPIONのHANNAさんが初登場。巻頭カラーには西修氏の「魔入りました入間くん」が掲載される。また、センターカラーは原案・板垣恵介氏、原作・夢枕獏、漫画・藤田勇利亜氏の「漫画 ゆうえんち 刃牙外伝」となる。
今号では、両面BIGポスター＆限定QUOカード応募者全員サービス企画も実施される。【HANNAさんコメント】
「はじめまして！ 週チャンさんでの初めての表紙でドキドキワクワクしています!! 制服姿では等身大の私を、ワンピース姿ではちょっぴり大人な私を見てもらえたら嬉しいです！ 特技の新体操も披露しました!! これを機に私やWHITE SCORPIONをたくさんの人に知っていただけたら嬉しいです♡ よろしくお願いします！」
【WC初登場！ HANNAちゃん💕】- 週刊少年チャンピオン編集部 (@Weekly_Champion) May 29, 2024
5月30日(木)発売の「週刊少年チャンピオン」26号の表紙＆巻頭グラビアは
アイドルグループ #WHITESCORPION でセンターを務める15歳の新星#HANNA ちゃんが週チャン初登場🤍
のびしろだらけのフレッシュすぎる姿をお見逃なく！🍀… pic.twitter.com/cA2uTs6q7k
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