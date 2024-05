合成音声キャラクター「WhiteCUL」って何？ クールな外見から想像できないボイスが印象的な「WhiteCUL」の魅力・関連動画をご紹介

WhiteCUL(ホワイトカル)は、音声合成ソフトウェアVOICEVOX用に開発されたキャラクターです。

2022年9月、無料で使用できるVOICEVOXのイメージキャラクターとして登場しました。クールな外見に反して、少し破天荒なボイスが特徴で、人気を集めています。

本記事では、WhiteCULとは何か、WhiteCUL関連投稿動画についてご紹介します。

■ 合成音声キャラクターWhiteCULとは?

WhiteCULは、風雪月花と名付けられた四姉妹の次女で、VOCALOID3のCULとCeVIO AI TALKのROSAの姉妹です。彼女は「雪さん」とも呼ばれ、卓越した歌唱力を持つクールビューティーですが、実は小心者な性格が特徴です。キャラクターデザインは青色おと氏が手がけています。

2022年3月VOICEVOXのデビューが発表され、同年9月VOICEVOX5期生としてリリースされました。



VOICEVOXの音声サンプルには「ノーマル」「たのしい」「かなしい」「びえーん」の4種類があり、中でも「びえーん」スタイルは、清楚でおしとやかな外見からは想像しにくい、少し破天荒なボイスが特徴です。



「びえーん」スタイルを使用した動画には「おもしれー女」「かわいいアホの子」といったコメントが寄せられています。

WhiteCULさんの号泣オールバック

■ ニコニコに投稿されている「WhiteCUL」動画紹介

ここでは、ニコニコ動画に投稿されている「WhiteCUL」関連動画の中から厳選してお届けします。

先輩達と優勝賞品を目指す後輩

【スライムの大いなる野望】WhiteCULの大いなる野望【VOICEVOX実況】

【フリッキー】WhiteCULさんはバニラアイスを投げてひな鳥を救いたい!【VOICEVOX/VOICEROID実況】

祝福/WhiteCUL

保育園の先生が作ったほぼフリップネタのカルタで遊ぶずんだもん

■ VOCALOID6 Voicebank AI WhiteCUL 制作プロジェクト始動

WhiteCUL運営の株式会社ZAN-SHINはVOCALOID6 Voicebank AI WhiteCUL 制作プロジェクトと題し、クラウドファンディングを実施中。

※以下VOCALOID6 Voicebank AI WhiteCUL 制作プロジェクトページより引用。

ご興味を持っていただきありがとうございます。WhiteCUL運営の株式会社ZAN-SHINです。

この度、多くのファンの皆さまよりのご声援とご要望に応えるべく、VOCALOID6™ Voicebank AI WhiteCUL 制作プロジェクトの実施が決定いたしました。

皆さまにご支援いただくことができるよう、各種リターンを取り揃えさせていただきましたのでぜひご覧いただきますと幸いです。

VOCALOID6 Voicebank AI WhiteCULの開発と、彼女を世界に紹介するためのグッズ製作を実現したいと考えています。

WhiteCULは、感情豊かな歌声と個性的なキャラクターで、世界中の音楽クリエーターたちに新たなインスピレーションを提供し、クリエイターの創作意欲を刺激するようなソフトを制作します。

2022年9月の合成音声デビューから1年と8か月。

多くの方々に利用していただき、たくさんの素敵な動画が投稿され、合成音声の中でも注目頂きましたこと心より感謝いたします。

まだまだ諸先輩方の活躍までとは至っておりませんが、VOCALOID6 Voicebank AI WhiteCUL 制作プロジェクトをもって、さらなる活躍をしていきたいと思いますので皆さまどうぞ熱いご支援を心よりお待ち申し上げます。

画像クリックで公式サイトへ!

●キャラクターデザイン

画像クリックで、青色おと先生のX(Twitter)へ!

イメージにあった歌声をいつでも簡単に作り出すことが可能な「VOCALOID」。現在、「VOCALOID」を用いて制作された楽曲は「ボカロ曲」と呼ばれ、新世代の音楽として全世界のリスナーから支持され、高い人気を誇っています。

新バージョンとなった『VOCALOID6』では、AI技術を用いた新合成エンジン「VOCALOID:AI」を搭載し、よりナチュラルで表現力豊かな歌声合成を実現しました。アクセントやビブラートといった歌唱表現を素早く調整できる編集ツールを新たに採用したほか、豊かな表現を生み出す制作手法である「ダブリング」や「ハモリ」を瞬時に作る機能を追加しました。

VOCALOID:AI対応のVOCALOID6専用ボイスバンクでは、クリエイター自身の歌唱データを基に歌い方や歌詞を再現できたり、一つのボイスバンクで日本語や英語を織り交ぜた歌詞を流暢な発音で歌わせたりできるようになりました。言葉の壁を超えた作曲活動やボーカルパートの新たな制作方法を提案することで、クリエイターの制作意欲を後押しします。

また、VOCALOID3以降のすべてのボイスバンクとの互換性を担保しており、お気に入りの歌声はそのままに、『VOCALOID6』の機能を使用して、より豊かな表現を追求いただけます。

画像クリックでVOCALOID公式サイトへ

「VOCALOID(ボーカロイド)」「ボカロ」ならびに「VOCALO CHANGER」はヤマハ株式会社の登録商標です。

目標金額は700万円を設定しており、All or nothingとさせていただいております。

達成した際には、集まった資金を下記のとおりに使用させていただきます。

・VOCALOID6 Voicebank AI WhiteCUL 開発費用の一部

・リターングッズの製作・配送

・各種手数料や諸手続き費用

上記のほか、かかる経費に使用いたしまして制作を行います。

※読み上げ希望のお名前につきましては、備考欄にてふりがなとともにご記入をお願いいたします。

例)WhiteCUL(ホワイトカル)

※指定のセリフにつきましても、140文字以内にて備考欄にてご記入をお願いいたします。

例)今日もいっぱい応援してくれてありがとう!明日も頑張ってね!

※公序良俗に著しく反する内容の読み上げはお断りさせていただきます。

●各グッズの紹介表はこちら

●コース一覧表はこちら

●海外からのご支援につきまして

Regarding support from overseas

この度海外からのご支援のお問い合わせを多くいただきまして誠にありがとうございます。

CAMPFIRE上では海外への直接発送は行っておりません。

ですが、海外発送サービス(転送コム)をご利用いただくことでご、支援を可能とさせていただけるようになりました。

Thank you for the many inquiries for support from overseas.

This crowdfunding does not have direct shipment to overseas.

However, we are now able to provide support by using our international shipping service (Tenso.com).

◆ご利用方法

STEP1 新規会員登録をして「tensoアドレス」を取得します。

STEP2 転送コムのサイトにログインし、マイページにあるtensoアドレスを確認します。

STEP3 クラウドファンディングのコースを申し込みます。

STEP4 申し込みページ内のお届け先・住所欄に[STEP2]で確認したtensoアドレスを入力します。

STEP5 各種情報を入力し、決済したら完了です。

[English]

STEP1 Register as a new member and obtain a “tenso address”.

STEP2 Log in to the Tenso.com website and check the tenso address on My Page.

STEP3 Apply for the crowdfunding course.

STEP4 Enter the tenso address confirmed in [STEP2] in the delivery address/address field in the application page.

STEP5 After entering various information and making payment, the process is complete.

詳しくは転送コムのサイトよりご確認ください。

For more information, visit the Tenso.com website.

転送コム(Tenso.com)

https://www.tenso.com/en/static/guide_flow_index

※転送コムでは別途海外までの送料・システム利用料がかかります。ご利用方法を含め、海外発送サービスについてのお問い合わせは、転送コムへお願いします。

Tenso.com charges an international shipping fee and a system usage fee.

Please contact Tenso.com if you have any questions about how to use our international shipping service.

●ストレッチゴールのご案内



皆さまの多大なるご支援が目標金額を越した場合には、下記のプランをストレッチゴールとして検討中です。

本プロジェクトは2024年、年内完結を目指しております。

5月20日・・・クラウドファンディングページ公開

5月24日・・・クラウドファンディングお申し込み開始

6月30日・・・クラウドファンディングお申し込み終了

7月以降・・・順次、ソフトとリターン品の製作開始

進捗につきましては、ページ内活動報告にてご案内いたします。

12月中旬〜下旬・・・リターン品のお届け開始

今回の、VOCALOID6 Voicebank AI WhiteCUL 制作プロジェクトにて開発したソフトにつきましては、株式会社インターネット様より製品化を行う予定です。

ですが、クラウドファンディングではここだけのWhiteCULグッズなどを一緒にご用意しております。

是非この機会に皆さまからの熱いご声援とご支援をお待ち申し上げます。

今後とも合成音声キャラクターWhiteCULをどうぞよろしくお願いいたします。

支援金の使い道

集まった支援金は以下に使用する予定です。

・ 人件費

・ 広報/宣伝費

・ リターン仕入れ費

・ ソフト制作費

※目標金額を超えた場合はプロジェクトの運営費に充てさせていただきます。

■ 関連リンク



WhiteCUL 公式HP

https://www.whitecul.com/

WhiteCUL 公式SNS

https://x.com/Whitecul_yuki

VOCALOID6 Voicebank AI WhiteCUL 制作プロジェクト

https://camp-fire.jp/projects/view/755647

VOICEBOX WhiteCUL

https://voicevox.hiroshiba.jp/dormitory/white_cul/

大百科 WhiteCUL

https://dic.nicovideo.jp/a/whitecul