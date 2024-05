演歌歌手坂本冬美(57)が6月26日に発売するカバーアルバム「想いびと」の収録10曲が30日、発表された。さまざまな時代を歩んだ心の中にある「想い」がコンセプト。

これまで、安全地帯「恋の予感」、GACKT「サクラ、散ル…」、秦基博「ひまわりの約束」の3曲が発表されていた。今回はあらたにオフコース「心 はなれて」、山崎まさよし「One more time, One more chance」、サザンオールスターズ「Oh! クラウディア」、桑田佳祐「月」、石崎ひゅーい「花瓶の花」、ダウン・タウン・ブギウギ・バンド「身も心も」、秋川雅史「千の風になって」が決まった。

坂本は「『想いびと』というタイトル通り、すべての曲が愛する人への深く、時には熱い想いが込められています。それぞれの主人公にご自身を重ね合わせて、愛する人へ思いをはせてお聞きください」とコメントした。