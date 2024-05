ボルボ復活！ 「グランツーリスモ７」2024年5月のアップデートが本日5月30日15時配信「ボルボ 240 SE Estate ′93」などスウェーデンと日本の名車5台を追加収録

【グランツーリスモ7:アップデート(1.48)】5月30日15時 配信予定

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5/プレイステーション 4用ドライビングシミュレーター「グランツーリスモ7」において、アップデート(1.48)を本日5月30日15時に配信する。

2024年5月のアップデートでは、前作「グランツーリスモ6」以来となるスウェーデンの自動車メーカー・ボルボが復活。新たに「ボルボ 240 SE Estate '93」と「ボルボ V40 T5 R-Design '13」の2台が登場する。また日本車では「ホンダ シビック SiR・II(EG)'93」や「ホンダ NSX GT500 '00」、「日産 スカイライン GTS-R(R31)'87」が登場し、計5台が追加収録となる。

またエクストラメニュー「No.39 コレクション『日本のGTレース』」やレースイベント「ワールドツーリングカー800 サン=クロワ・サーキット・A」などが追加。「スケープス」では特集「カメラを上下に II」が追加となる。

新規収録車種

【『グランツーリスモ7』2024年5月アップデートトレーラー】

・ホンダ シビック SiR・II(EG)'93

・ホンダ NSX GT500 '00

・日産 スカイライン GTS-R(R31)'87

・ボルボ 240 SE Estate '93

・ボルボ V40 T5 R-Design '13

カフェ(新たなエクストラメニュー)

・エクストラメニュー No.39 コレクション「日本のGTレース」(コレクターズレベル48より参加可能)

ワールドサーキット(新たなレースイベント)

・ヨーロピアン・サンデーカップ 400「京都ドライビングパーク・山際」

・ジャパニーズ・FFチャレンジ 450「オートポリス インターナショナル レーシングコース ショートカットコース」

・ジャパニーズ・FRチャレンジ 450「レイク・マジョーレ・ウエスト」

・ワールドツーリングカー 800「サン=クロワ・サーキット・A」

スケープス(新たな特集)

・カメラを上下に II

