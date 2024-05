【レポート】豊嶋花、水カン 詩羽、アイナ・ジ・エンドが登場！『閃光ライオット2024』プレス発表会

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■「生徒のみんなは10代特有のパワーがある。それを生で観るのが純粋に楽しみ」(アイナ・ジ・エンド)

『マイナビ 閃光ライオット2024 produced by SCHOOL OF LOCK!』応援アンバサダー プレス発表会が、5月29日に開催された。

【レポート】

■オープニングトーク

TOKYO FM『SCHOOL OF LOCK!』のパーソナリティであるこもり校長(小森隼/GENERATIONS)、COCO教頭(CRAZY COCO)がMCとして登場。

ふたりは『SCHOOL OF LOCK!』について、「TOKYO FMをキーステーションに全国ネットでオンエアしているラジオ番組で、全国の10代の生徒(リスナー)に向けて毎日授業を届けています。10代の生徒みんなの“未来の鍵”を探すための最大の学校行事が『マイナビ 閃光ライオット2024 produced by SCHOOL OF LOCK!』です」と説明した。

また、『閃光ライオット』については、「10代限定の夏フェスということで、暑い夏をお届けできればと思っています。応募総数はなんと3,078組。審査を勝ち抜いた10代アーティストが登場するファイナルステージは入場無料。誰でも観に来ることができます」と紹介。

こもり校長は審査員であるASIAN KUNG-FU GENERATIONの山田貴洋について、「10代の頃に救われた。お会いできるのがとても楽しみです」と想いを明かした。その他、多数の豪華審査員陣を迎え、8月7日にZepp DiverCity(TOKYO)にてファイナルステージが開催される。

■豊嶋花 トークセッション

『マイナビ 閃光ライオット2024』のアイコンであるギターを抱えて、女優の豊嶋花が笑顔で登場。こもり校長は「現役高校生! JKですね!!!!」と温かく出迎える。豊嶋は「趣味はギターで毎日弾いています!」と話し、『閃光ライオット』との親和性の高さもアピールした。

そして、豊嶋が写っている本イベントのポスターを初披露。校長、教頭は「かわいい!!!!」と大絶賛。ポスター撮影はライブハウスで実施されたということで、豊嶋は「いつもライブハウスでは観客としてスタンディング側にいるので、裏に入れてすごく興奮しました!」と笑顔で話した。

アンバサダー就任を聞いたときの心境については、「すごくうれしかったです。好きなアーティストに『閃光ライオット』出身の方々もいらっしゃるので、10代の皆さんのことを応援できるアンバサダーに選んでいただいて、身に余る光栄です」と誇らしげに語る。

「同世代を見守る気持ちはどうですか?」と聞かれた豊嶋は、「Zeppの舞台に立つ参加者の皆さんはきっと緊張すると思うんですが、ひとりじゃない、身近に一緒に戦ってくれる人がいる! という存在を感じながら、リラックスして頑張ってほしいと思っています」とコメント。

また、「夢を目指して頑張っている皆さんを応援できることすごくうれしく思うので、この応援を受け取っていただけたらうれしいなと思います」とアンバサダーとしての意気込みを語った。

最後に、『SCHOOL OF LOCK!』番組内で約20年使い続けている歴史ある“黒板”にエールを書き込む場面へ。豊嶋からの10代の仲間たちへのエールの言葉は“初志貫徹”。この言葉に込めた想いについて、「最初に決めた志を最後まで貫き通す。全力を出し切ってやったことは、成功失敗にかかわらず、大事な思い出になると思う。途中で心が折れそうになっても、この言葉を忘れず、アンバサダーの私の応援と一緒に、頑張ってほしいと思っています!」と笑顔で話した。

こもり校長、COCO教頭は、「『閃光ライオット2024』が開催される8月7日はハナの日! 豊嶋さんがアンバサダーに就任したのはまさに、運命ですね! 当日はよろしくお願いします!!!」と送り出した。

■水曜日のカンパネラ・詩羽 トークセッション

「『閃光ライオット』はもともと知っていましたか?」と聞かれた詩羽は、「恥ずかしながら知らなかったのですが、今回、10代を応援できるこの素敵なイベントのことを知ることができて、参加できることになってうれしく思っています」とコメント。

自身の10代の頃について聞かれると、「前に立つことが得意じゃなくて、当時は自分の好きなものを好きだと言いにくいと思っていて引っ込み思案でした」と振り返った。そこから変化して、今は好きなもの・メッセージを伝える立場になったことについて、「10代の頃は対人関係が得意ではなかったので、自分自身で自分を助けてあげようと思って、刈り上げのヘアスタイルや口ピアスのような、自分の好きなことを表現するようになった」と心境の変化を語った。

10代の挑戦者に向けて詩羽は、「失敗することも間違えることもあるけど、それが生きていく糧になっていると思う。失敗しても今後に繋がるし、うまく生かせば成功になると思っているので、度胸でステージに立ってほしい!」とコメント。

『閃光ライオット2024』ライブアクトに参加するにあたっては、「キラキラした10代の皆さんと同じ日にライブができることがうれしいですし、みなさんが輝けるよう、私もいいステージができればと思っています!」と意気込みを話した。

こもり校長、COCO教頭は、「先程私服姿もお見かけしたんですが、まるで衣装のような私服でめちゃくちゃかわいかった。自分の好きなことや自信を表現するって素敵です。見習わないといけないですね」とコメントした。

■アイナ・ジ・エンド トークセッション

アイナ・ジ・エンドが登場すると、番組での共演経験があるこもり校長、COCO教頭と肩を組み合うなど、3人で再会を喜ぶ。そして、アイナ・ジ・エンドが特別審査員を務めることが初解禁された。

アイナ・ジ・エンドは『閃光ライオット』への参加について、「エネルギーがビシビシ伝わってくる。心構えをしっかりしておかないと10代のエネルギーに負けちゃうと思っているので、しっかりと負けないように頑張ろうと思っています!」とコメント。

また、アイナ・ジ・エンドは10代の頃を振り返り、「オーディションをたくさん受けてきたんですけど、本番になるとぶちかましてやる!!! と思ってしまって、練習と違うことをしちゃってたんです。だけど、だいたいうまくいかないんですよね(笑)。だから、コツコツやってきた自分を信じてありのままを表現する。そこでたまたま生まれたパフォーマンスが伝説になる。もし10代に戻れるならありのままの自分でもう一度オーディションを受けたい」と話した。

10代の挑戦者へのメッセージを聞かれると、「勝負の日こそニキビができたり、何かトラブルが起こっちゃう。でも、それを全部味方につけるくらい気持ちを強く持って! いちいち負けてたらアカンです!」と関西弁でエールを送った。自身の意気込みを聞かれると、「生徒のみんなは10代特有のパワーがある。それを生で観るのが純粋に楽しみ。みんなに負けないように、私もその日まで一生懸命生きるから、みんなも一生懸命生きてほしい!」と熱く話した。

最後に、こもり校長から報道陣に向けて、「今年は僕、こもりも加わり、記者発表をさせていただきました! こんな感じで、総力戦で『マイナビ 閃光ライオット2024』盛り上げていきますんで、皆様、ぜひ、いっぱい記事を書いてください! 写真を撮ってください!!! お願いします!!!!」とメディアに向けて校長自ら全力のお願いをした。

なお、『マイナビ 閃光ライオット2024 produced by SCHOOL OF LOCK!』の特別審査員には、CHICO CARLITOがあらたに決定。審査を含む開催スケジュールについては、オフィシャルサイトをチェックしよう。

