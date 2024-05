29日、King & Princeがエージェント契約を結ぶSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトが、King & Prince の永瀬廉さんが「耳の怪我」のために当日午後6時からの「WE ARE!」大阪公演を見合わせたことを明かしました。

公式サイトでは、永瀬さんがきょう30日の公演も出演見合わせとすることを、合わせて発表しています。

【写真を見る】【キンプリ】永瀬廉さん「耳の怪我」で「WE ARE!」30日の大阪公演も欠席

▽▽▽▽ STARTO ENTERTAINMENT お知らせ全文 ▽▽▽▽

King & Prince永瀬廉に関するお知らせ

本日King & Prince永瀬廉が耳の怪我のため、「WE ARE! Let's get the party STARTO!!」5月29日(水)18:00公演の出演を見合わせて頂きました。出演を楽しみにご来場頂きましたお客様にはご心配をお掛け致しました事、お詫び申し上げます。

明日5月30日(木)16:00公演も大事を取り出演を見合わせることとなりましたので、重ねてお詫びとご報告をさせて頂きます。

King & Prince郄橋海人は、引き続き明日の公演も出演させて頂きますので、

何卒ご了承いただけますよう、

宜しくお願い申し上げます。

△△△△ 全文 以上 △△△△







永瀬廉さんについては、29日午後にKing & Prince の公式Xアカウントを通じて、郄橋海人さんが「永瀬が体調不良のため 本日出演することができなくなりました。」と公表していました。



「WE ARE!」は、STARTO ENTERTAINMENT による、NEWS・SUPER EIGHT・KAT-TUN・Hey! Say! JUMP・Kis-My-Ft2・timelesz・A.B.C-Z・WEST.・King & Prince・SixTONES・Snow Man・なにわ男子・Travis Japan・Aぇ!groupが出演する大型ライブで、4月10日の東京ドーム開催を皮切りに、大阪では今月29日・30日、京セラドーム大阪での開催となっています。



【担当:芸能情報ステーション】