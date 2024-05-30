µÜÇ÷ÇîÇ·¤ÎÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤Þ¤¿±ó¤Î¤¯¡Ä¥Á¥Ð¥Æ¥ìÈÖÁÈ¥²¥¹¥È½Ð±é¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¼ýÏ¿ºÑ¤ß¤Ç¤â¥½¥Ç¤Ë
¡¡¸µ±«¾å¤¬¤ê·è»àÂâ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÜÇ÷ÇîÇ·¡Ê54¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¥È¥¤¥ìÉÔÎÑ¤«¤é4Ç¯¡ÄÅÏÉô·ú¤Ë¡È²¿ÅÙÌÜ¤«¡É¤ÎÉü³è¤ÎÃû¤·¡© ÍÌ¾¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Í¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤¬¹¥É¾
¡¡µÜÇ÷¤Ï¡¢ÀéÍÕ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿¼ÌëÈÖÁÈ¡Ö¡Ý¥¿¥ì¥ó¥È°éÀ®¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ý¾¢¤Î¶µ¼¼¡×¤«¤é¥²¥¹¥È½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿¤È¤·¤Æ¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¡¢½ã¿è¤Ê½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²áµî¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡¢ÃÏÊý¤Ç¤¹¤±¤É¤â¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÊý¤«¤é°ì±þ¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸å¤ËÀ¸¤¸¤ëÂç¿Í¤Î»ö¾ð¤¬¤Í¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¾Ü¤·¤¯¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤â¡¢¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ë¿¶¤é¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¡¢Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡Ä¡Ä¡×
¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¼ýÏ¿¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¾¢¤Î¶µ¼¼ ÀéÍÕ¥Æ¥ì¥ÓÂè°ì·îÍËÆü25»þ30Ê¬ µÜÇ÷¤Î½Ð±é¤Ï6·î3Æü¤Ë·èÄê¡ª¡×¤È¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈÀ©ºî²ñ¼Ò¤¬À©ºî¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëÈÖÁÈ¸ø¼°HP¤Ë¤â¡¢¡Ö6·î3Æü Âè9²ó¤ÎÊüÁ÷¡ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆµÜÇ÷ÇîÇ·¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÀéÍÕ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸ø¼°HP¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈÉ½¤Ë¤Ï¡¢6·î3Æü¤Î25»þ30Ê¬¤«¤é¤Ï¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡ù¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê5·î29Æü¸½ºß¡Ë¡£
¡¡ÀéÍÕ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÀ©ºî²ñ¼Ò¤¬¼ýÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢Àµ¼°¤Ê¼êÂ³¤¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢À©ºî²ñ¼Ò¤äËÜ¿Í¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÊüÁ÷¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È´°Á´ÈÝÄê¡£À©ºî²ñ¼Ò¤äËÜ¿Í¤Î¡ÈÍ¦¤ßÂ¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢µÜÇ÷¤Î¡È5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¡É¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤â¸¸¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£
¢£¤¢¤ë°ÕÌ£¡È¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó´Ø·¸¡É
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÀéÍÕ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤Ê¤¼¡¢ÉÔÎÑÁûÆ°¤Ç¼«½Í¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿ÅÏÉô·ú¡Ê51¡Ë¤ò¡ÖÇò¹õ¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡×¤Ç¤¤¤ÁÁá¤¯Éüµ¢¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢À¤´Ö¤«¤é¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤«¤Í¤Ê¤¤¡È²ÐÃæ¤Î·ª¡É¤ò½¦¤¦¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÏÃ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£¤¢¤ë¥¡¼¶ÉÊÔÀ®´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÀéÍÕ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¡¼¥«¥ë¶É¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÏÃÂê¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¡¢ÈãÈ½¤ò¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç¡¢¤¤¤ï¤Ð¡È±ê¾å¾¦Ë¡¡É¤Î¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿·Ý¿Í¤ò½Ð±é¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î·ï¤Î¾ÜºÙ¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µÜÇ÷¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÈÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¡É¤ÎÂ¤¬¤«¤ê¤È¤·¤¿¤¤»×ÏÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¥í¡¼¥«¥ë¶É¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥¹¥Í¤Ë½ý¤ò»ý¤Ä·Ý¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËºÆÀ¸¹©¾ì¤È¤Ê¤ëÀ¸Ì¿Àþ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¢¤ë°ÕÌ£¡È¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó´Ø·¸¡É¤À¤È¡¢¤³¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¸À¤¦¤¬¡¢¥í¡¼¥«¥ë¶É¤ÎÀéÍÕ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤â¥½¥Ç¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µÜÇ÷Ç°´ê¤ÎÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤Ï¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£