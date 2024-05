「MAKEMATE1」のMCを務めるEXOのシウミン

5月13日に発売した3rdミニアルバム「You had me at HELLO」がオリコン週間アルバムランキングで自身初の首位に輝いたZEROBASEONE(ゼロベースワン)を筆頭に、5月20日にグローバルデビューを果たしたNiziUの弟分となる7人組・NEXZ(ネクスジ)の台頭など、日に日に存在感を増している"K-POP第5世代"。ボーイズグループの盛り上がりがとりわけ加速しており、ファンダムの過熱ぶりも顕著だ。

彼らを生み出したのは「BOYS PLANET」(通称:ボイプラ)や「Nizi Project Seasons2」(通称:ニジプロ2)といったオーディション番組。韓国や日本はもちろん、世界各国の注目を集め、デビューに至るまでの"ストーリー"にどっぷりハマる視聴者も多い。そんな中、5月15日に韓国・KBSでスタートしたばかりのグローバルアイドルデビュープロジェクト「MAKEMATE1」に、幅広い層からの熱い視線が注がれている。

新たなグローバルアイドルを発掘・育成するデビュープロジェクト「MAKEMATE1」 (C)KBS

「夢見ていたステージを作るために(MAKE)、友人(MATE)と1つ(ONE)になる時間」という意味が込められた「MAKEMATE1」。デビュー13年目を迎える"K-POPのアイコン"であるEXOのシウミンがMCを務めることでも注目を集めており、「PRODUCE 101」や「&AUDITION-The Howling-」などの有名オーディション番組を生んだ制作陣が手掛ける大規模なプロジェクトとなっている。

ハン・ユソプ(「MAKEMATE1」) (C)KBS

ミラク(「MAKEMATE1」) (C)KBS

他のオーディション番組と異なるのは、参加者たちが事務所に所属している"練習生"ではないこと。韓国・中国・日本・タイといった国々から集まった35人の"普通"の少年たちだ。その中には「BOYS PLANET」で惜しくもデビューを逃したハン・ユソプや、「Nizi Project Season 2」のファイナルまで進出したミラクらが含まれており、参加者たちの過去や経歴にも注目が寄せられている。

「MAKEMATE1」 (C)KBS

MAMAMOOのソラ(「MAKEMATE1」) (C)KBS

"C-MATE"と称される審査委員が発表された初回では、ボーカルの神と呼ばれるイム・ハンビョル、MAMAMOO・ソラ(初回は欠席)、ラッパー兼マルチタレントのハンへ、「Tiger Inside」(SuperM)の振付師としても知られるVATAといった各分野のトップたちが自己紹介を行った。

「MAKEMATE1」 (C)KBS

「MAKEMATE1」 (C)KBS

当日のサプライズとして、客席から登場したスペシャルMCのイ・ギグァン(Highlight)、スペシャルC-MATEのヒョジョン(OH MY GIRL)とミジュがステージに姿を現すと、練習生たちからも大きな歓声が上がりスタジオ内が熱気に包まれる。

そしていよいよ、未経験の参加者たちによるチームバトル「ファーストステージ」がスタート。それぞれの課題曲となる曲タイトルを冠した8つのチーム(「Be Mine」チーム、「Breathless」チーム、「Growl」チーム、「Hello Future」チーム、「Fiction」チーム、「Miss Right」チーム、「Very Good」チーム、「U」チーム)がパフォーマンスを披露した。

「MAKEMATE1」 (C)KBS

「MAKEMATE1」 (C)KBS

「MAKEMATE1」 (C)KBS

「MAKEMATE1」 (C)KBS

言いようのない緊張が漂う中、どのチームも準備期間に積み上げたものを一丸となって発揮した。番組ではC-MATEと初顔合わせとなった自己紹介や、試行錯誤を繰り返すチームの練習風景、初パフォーマンス直後で泣き出すメンバーの様子を捉えた舞台裏といったドキュメンタリー映像を織り交ぜながら、華やかなファーストステージの模様にフォーカスしていく。

「MAKEMATE1」参加までは普通の少年だったと思えない完成度の高さに驚くばかりで、持てる力を出し切って清々しい笑顔を見せる者、ミスによる悔しさで涙を流す者――まだ原石というべき、ごく普通の少年たちのリアルで純粋な反応に心を揺さぶられる。

「MAKEMATE1」 (C)KBS

「MAKEMATE1」 (C)KBS

#1・#2と2週に渡って行われたファーストステージの順位や、全参加者の個人得点も発表され、次第にサバイバルの様相が苛烈を極めていく「MAKEMATE1」。その後は、ブートキャンプで共同生活を送りながら、24時間以内にパフォーマンスを完成させるというスペシャルミッションにチャレンジしていく。

初回はスケジュールの都合で収録に不参加だったが、このスペシャルミッション当日には、この番組でデビュー後初の単独MCを務めるシウミン(EXO)が登場。ソロ歌手や俳優としても活躍の場を広げるシウミンは、参加者たちの頼もしいアドバイザー兼ロールモデルとして圧倒的な存在感を放っていくに違いない。夏に向かってどんどん熱を帯びるオーディションの行方はもちろん、シウミンのMCぶりにも注目して楽しんでほしい。

「MAKEMATE1」 (C)KBS

文=川倉由起子

