¥¤¥ó¥É¤È¥Ù¥È¥Ê¥àŽ¤¤³¤ì¤«¤éÅê»ñ¤¹¤ë¤Ê¤é¤É¤Ã¤Á?¡Ä¥¨¥ß¥óŽ¥¥æ¥ë¥Þ¥º»á¤¬Ž¢ÌÀ³Î¤ËÅú¤¨¤¬¤¢¤ëŽ£¤È¤¤¤¦ÍýÍ³
¢£»ñ¸»¤ò»ý¤Ä¿·¶½¹ñ¤ËÃíÌÜ
¡Ú¥¨¥ß¥ó¡¦¥æ¥ë¥Þ¥º¡Ê°Ê²¼¡¢¥¨¥ß¥ó¡Ë¡ÛÂç¶¶¤µ¤ó¤Ï¤«¤Í¤¬¤Í¡Ö¿·¶½¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê¿®¾¦ÉÊ¡×¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ÚÂç¶¶¤Ò¤í¤³¡Ê°Ê²¼¡¢Âç¶¶¡Ë¡Û¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏÀè¿Ê¹ñ¡¢¤È¤ê¤ï¤±ÊÆ¹ñ´ë¶È¤Î³ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Åê¿®¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿·¶½¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê¿®¤â·ë²Ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥×¥é¥¹¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¿·¶½¹ñ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Î¹ñ¤Ç¤Ï»ñ¸»¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤¤¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¨¥ß¥ó¡Û¤½¤ì¤È¡¢¿·ÎäÀï¤Ç²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤½¤¦¤Ê¹ñ¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£2023Ç¯¤Ë¤â°ú¤Â³¤¥¤¥ó¥É³ô¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤¹¡£¥Ù¥È¥Ê¥à·ÐºÑ¤Ï¤³¤³1¡¢2Ç¯Ä´»Ò¤¬°¤¤¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¸«¤ì¤ÐÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢µÕ¤Ë³ô²Á¤¬²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à´ë¶È¤Î³ô¤ÏÇã¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ð¥¤¥Ç¥ó¤Î¥Ù¥È¥Ê¥àË¬Ìä¤ÇÂçÊÑ²½
¡ÚÂç¶¶¡Û¥¨¥ß¥ó¤µ¤ó¤¬Êú¤¯¥Ù¥È¥Ê¥àÁü¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ª¤±¤ëÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú¥¨¥ß¥ó¡Û¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ï¸½ºß¤â¶¦»º¼çµÁ¹ñ²È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Í³»Ô¾ìÅª¤Ê·ÐºÑ±¿±Ä¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶¦»ºÅÞ¤Î°ìÅÞÆÈºÛ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤ÎÃæ¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë2023Ç¯9·î¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤¬Ë¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÆ±ÛÆó¹ñ´Ø·¸¤¬³Ê¾å¤²¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï½¾Íè¤Î¡ÖÊñ³çÅª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤«¤é¡ÖÊñ³çÅªÀïÎ¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤¦ºÇ¾å°Ì¤Î³°¸ò´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊÆ¹ñ¤Ë¤³¤¦¤·¤¿Í¥¶ø¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢²¤ÊÆ³Æ¹ñ¤äÆüËÜ¤Ê¤ÉÀè¿Ê¹ñ¤«¤é»ñËÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÂ¦¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ù¥È¥Ê¥à¤òÂÐÃæÊñ°ÏÌÖ¤Î°ì¤Ä¤Î¼´¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿¤¤
¡ÚÂç¶¶¡Û¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤¬½Ð¸þ¤¤¤Æ¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿»×ÏÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¥¨¥ß¥ó¡Û¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂÐÃæÀïÎ¬¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¹¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÈÃæ¹ñ¤Ë¤ÏÄ¹¤¤Îò»ËÅª¤ÊÂÐÎ©¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ç¤â¶ÛÄ¥¤·¤¿´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÈ¾À¤µª¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤¬½ªÎ»¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤1979Ç¯¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¿¯¹¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ûý¾®Ê¿¤Î»þÂå¤Ç¤¹¤Í¡£
¿ÍÌ±²òÊü·³¤Ï1¥«·î¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥àÎÎ¤«¤éÅ±Âà¤·¤ÆÃæ¹ñ¤¬ÇÔËÌ¤·¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¹ñ¶Ê¶Áè¤¬Â³¤¡¢Ãæ±Û¤Î¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤Ï1990Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸åÎ¾¹ñ¤Ï·ÐºÑ´Ø·¸¤¬È¯Å¸¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎºÇÂçËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é°ìÊý¤Ç¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤ÎÆîº»½ôÅç¤ÎÎÎÍ¸¢ÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤â·ã¤·¤¯ÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤òÆüËÜ¤ä¥¤¥ó¥É¤ÈÆ±¤¸¤¯ÂÐÃæÊñ°ÏÌÖ¤Î°ì¤Ä¤Î¼´¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢Âç¤¤¤Ë·ÐºÑÅª»Ù±ç¤ò¹Ô¤ª¤¦¤È¡¢ÌÜÏÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤Î¤·¤³¤ê¤ò¼è¤êÊ§¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤¬Ë¬±Û¤·¡¢¡ÖÊñ³çÅªÀïÎ¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤ò¼êÅÚ»º¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£È¾Æ³ÂÎ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎµòÅÀ¤Ë
¡ÚÂç¶¶¡Û´Ø·¸¶¯²½¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú¥¨¥ß¥ó¡ÛÊÆ¹ñ¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÈÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤ÇÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂØ¤ï¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥¢¥à¥³¥¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬¥Ù¥È¥Ê¥àËÌÉô¥Ð¥¯¥Ë¥ó¾Ê¤Ë·úÀß¤·¤¿È¾Æ³ÂÎ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹©¾ì¤¬²ÔÆ¯Ãæ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Á¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢Âç¼ê¤Î¥·¥Î¥×¥·¥¹¤¬¡¢È¾Æ³ÂÎÀß·×µòÅÀ¤È¿Íºà°éÀ®µòÅÀ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ï¿·¶½¹ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÍ½Ð¤·¤Æ´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¶¦»º¼çµÁ¹ñ¤æ¤¨¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë
¡Ú¥¨¥ß¥ó¡Û¤Ç¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÆüËÜ¤Û¤É¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÏË¾¤á¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢TSMC¤¬6¥Ê¥Î¤ÎºÇÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤ò¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎºÇÀèÃ¼¤ÎÉôÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤ò¶¦»º¼çµÁ¤Î¹ñ¤Ë¤ÏÇ¤¤»¤Ê¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à³ôÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÏMSCI¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤Þ¤À¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¨¥Þ¡¼¥¸¥ó¥°»Ô¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍèÇ¯¥¨¥Þ¡¼¥¸¥ó¥°»Ô¾ì¤Ë¾º³Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÁ°¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥ê¥¹¥¯¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¥¨¥Þ¡¼¥¸¥ó¥°»Ô¾ì¤Ë¾º³Ê¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ç¤âÃÙ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥ó¥É¤È¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤Ä¤¹ç¤¦¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤
¡ÚÂç¶¶¡Û¼¡¤Ë¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¨¥ß¥ó¡Û¾¯¤··üÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¯¼£¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¶á¡¢¥â¥Ç¥£¼óÁê¤Ï¥Ò¥ó¥É¥¥¡¼¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤Ë¤«¤Ê¤ê·¹¼Ð¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥¤¥ó¥É¤ÏÉ¬¤º¤·¤â²¤ÊÆÂ¦¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤Æ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥É¤È¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤Ä¤¹ç¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢¿·¶½¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¯¼£Åª¤Ë¤¤¤Ä²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÆÃ¤Ë¸ÄÊÌ³ô¤Ë±Æ¶Á¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅê¿®¾¦ÉÊ¤Î¤Û¤¦¤¬°ÂÁ´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡ÚÂç¶¶¡Û¥¤¥ó¥É¤Ï¤è¤¯¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¤ÎÌÁ¼ç¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥«¥Æ¥´¥é¥¤¥º¤¹¤ë¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¤Þ¤À¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤¾¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áÅê¿®¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¤¬¡¢2023Ç¯10·î¡¢SBI¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬¡ÖEXE-i¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÁÈÀ®¡¢±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ëº£¸åÆ±ÍÍ¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤Ê¤ª¡¢BRICS¤Î´ë¶È¤Î³ô¤ò°·¤Ã¤¿Åê¿®¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸½ºß¤ÏBRICS¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¤¬¼´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¥¨¥ß¥ó¡Û¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤â¥¤¥ó¥É¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ÚÂç¶¶¡Û¥¤¥ó¥É¤ÏÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£BRICS¤Ï¡¢¤¤¤¶²¿¤«¤¢¤ë¤ÈÊÆ¹ñ¤ËÀ©ºÛ¤µ¤ì¤ëÉÔ¼«Í³¤µ¤«¤éÃ¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊÆ¹ñ¤¬·è¤á¤¿¥ë¡¼¥ë¤Ê¤ÉÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¹ñ¤Î½¸¤Þ¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£BRICS¤Ï¡ÖÈ¿ÊÆÅª¤Ê½¸¤Þ¤ê¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¡Ú¥¨¥ß¥ó¡Û¡ÖÈ¿ÊÆÅª¤Ê½¸¤Þ¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤¬Ä¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ÚÂç¶¶¡Û¤«¤Ä¤Æ¤ÎBRICS¤ÏÃ±½ã¤Ë¡¢¡ÖÍË¾¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¹ñ¤Î½¸¤Þ¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤¤ï¤á¤ÆÁ°¸þ¤¤ÊÅê»ñÂÐ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬ºÇ¶á¤Ï¡¢BRICS¤Î¼óÇ¾¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÈ¿À¾Â¦Àè¿Ê¹ñ¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤¬²¾¤Ë²¿¤«½Ð¤¹¤®¤¿»ö·ï¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ò²Ê¤¹¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Åê»ñÀè¤È¤·¤ÆBRICS¤è¤ê¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¤Ë¸þ¤¯¤Û¤¦¤¬Àµ²ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¿Í¸ý¤¬Áý¤¨¡¢GDP¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¿¤Ó¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¹ñ¡¹¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£¥¤¥ó¥É¤Ïµ»½ÑÎ©¹ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤
¡Ú¥¨¥ß¥ó¡Û¥¤¥ó¥É¤ÏIT·Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à·Ï¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Ç·ÐºÑ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡¢º£¸å¤â¤½¤¦¤·¤¿Ê¬Ìî¤Ï½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿¤è¤ê¤âÆ±¤¸14²¯¿Í¤Ç¤â¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¹âÎð²½¼Ò²ñ¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¹ñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¼ã¤¤¿Í¸ý¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£2050Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï38ºÐ¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¤Î¥¤¥ó¥É¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆ»Ï©¡¢Å´Æ»¡¢¿åÆ»¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤ê¤ï¤±¾å²¼¿åÆ»¡¢À¸³èÍÑ¿å¤ÎÀ°È÷¤ò¿ÊÅ¸¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢µÞ¤¤¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é³«È¯¥Ë¡¼¥º¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÂ¿¤¤¹ñ¤È¤·¤Æ¡¢·ÐºÑ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢¥¤¥ó¥É¤¬ÆüËÜ¤äÃæ¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢´Ú¹ñ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ½Â¤¶ÈÃæ¿´¤Î¡Èµ»½ÑÎ©¹ñ¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»ä¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸²½Åª¤ËÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£±ÒÀ¸ÅÙ¤òÄì¾å¤²¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð³¤³°¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¿Ê½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤
¡ÚÂç¶¶¡ÛÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¥¤¥ó¥É¤ÎÊý¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤¬ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸ÛÍÑ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë³¤³°¥á¡¼¥«¡¼¤Î¿Ê½Ð¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¨¥ß¥ó¡ÛÍè¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¹©¾ì¤ò¿Ê½Ð¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¡£¥Ï¥¤¥¸¡¼¥ó¡Ê±ÒÀ¸ÅÙ¡ËÁ´ÂÎ¤òÄì¾å¤²¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ëÀ½Â¤¶È¤Ï¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º²¿¤è¤ê¡¢¿å¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï¤¤ï¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤µ¤¹¤¬¤ÎÀ¨ÏÓ¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤â¿å¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¤Ë¤Ï¡È¶ìÀï¡É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë³¤³°¤«¤éÀìÌç²È¤¬¡¢¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤¬¥¤¥ó¥É¤ËÉëÇ¤¤·¤ÆÍè¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤Ï¤Þ¤º¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥ó¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤¬²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤Þ¤º¿Í¸ýÁý¤ò»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤
¡Ú¥¨¥ß¥ó¡Û¤Þ¤¿¡¢¿Í¸ýÁý¤ò¤Ê¤ó¤È¤«»ß¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¸ÛÍÑ¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤¤Î¤¬Í×°ø¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÃÏÊý¤Î¼£°Â¤¬¤É¤ó¤É¤ó°¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½¡¶µÌäÂê¤ÇÂÐÎ©¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¿Í¸ý¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¿¦¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¤¿Í¤¬Áý²Ã¤·¡¢¹ñÌ±¤ËÉÔËþ¤Î¥Þ¥°¥Þ¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥É¤Î·ûË¡¤Ç¤Ï¡¢¥«¡¼¥¹¥ÈÀ©ÅÙ¤òÍýÍ³¤Ë¤·¤¿º¹ÊÌ¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥«¡¼¥¹¥ÈÀ©ÅÙ¤Ï¼Ò²ñ¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Í×ÁÇ¤â¾ÍèÅª¤Ë¥¤¥ó¥É¼«ÂÎ¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥¤¥ó¥É¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¾ÃÈñ¹ñ
¡ÚÂç¶¶¡Û¶áÇ¯¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÂæÆ¬¤Ç¼ó°Ì¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¾ÃÈñ¹ñ¤Ç¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥É¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¹ñÌ±¤¬ÅÁÅýÅª¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¤òÇã¤¦½¬´·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥ï¥ê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·Ç¯¤ò½Ë¤¦¸÷¤Îº×¤ê¡Ê¼ý³Ïº×¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ë¤äº§Îé¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¤Î¼ûÍ×¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï²Ö²Ç¤¬²Ç¤°ºÝ¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¤ò»ý»²¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÁÅýÅª½¬´·¤Ë¤è¤ê¡¢Ì¼¤¬3¿Í¤¤¤ë¤È°ì²È¤¬·¹¤¯¤È¤µ¤¨¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾éÃÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥É¤ÎËÇ°×ÀÖ»ú¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥É¹ñÌ±¤Î¥´¡¼¥ë¥É¼ûÍ×¤¬¶¯¤¯¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤ÎÍ¢Æþ¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¨¥ß¥ó¡Û¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢³¤³°¤«¤é¤â¤É¤ó¤É¤ó¥´¡¼¥ë¥É¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÂç¶¶¡Û¸Ä¿Í¤¬³¤³°¤«¤é¥´¡¼¥ë¥É¤òÇã¤¤¤¹¤®¤ÆÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥É¤Ï¥´¡¼¥ë¥ÉÍ¢Æþ´ØÀÇ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¤ÎËÇ°×ÀÖ»ú¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥É¤ÎËÇ°×¼ý»Ù¤Ë¤ÏÆÈÆÃ¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÇ°×¼ý»Ù¤ÎÀÖ»ú¤Ï¥¤¥ó¥É¤Î¥¦¥£¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
----------
¥¨¥ß¥ó¡¦¥æ¥ë¥Þ¥º¡Ê¤¨¤ß¤ó¡¦¤æ¤ë¤Þ¤º¡Ë
¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È
¥È¥ë¥³¡¦¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë½Ð¿È¡£2004Ç¯¤ËÅìµþÂç³Ø¹©³ØÉô¤òÂ´¶È¡£2006Ç¯¤ËÆ±Âç³Ø¿·ÎÎ°èÁÏÀ®²Ê³Ø¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄø¤ò½¤Î»¤·¡¢À¸Ì¿²Ê³Ø½¤»Î¤ò¼èÆÀ¡£2006Ç¯ÌîÂ¼ëú·ô¤ËÆþ¼Ò¡£2016Ç¯¤ËÊ£´ã·ÐºÑ½Î¤Î¼èÄùÌò¡¦½ÎÆ¬¤Ë½¢Ç¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÌ´¤ò¤ª¶â¤ÇÄü¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¡°ìÀ¸»È¤¨¤ëÅê»ñÇ¾¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¡¢¡ØÀ¤³¦¥¤¥ó¥Õ¥ì»þÂå¤Î·ÐºÑ»ØÉ¸¡Ù¡Ê¤«¤ó¤½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡ØÂç¥¤¥ó¥Õ¥ì»þÂå¡ª¡¡ÆüËÜ³ô¤¬¶¯¤¤¡Ù¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥·¥ó¥°¡¦¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÊø²õ¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡ØÊÆÃæ¿·ÎäÀï¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤ÇÆüËÜ·ÐºÑ¤ÏÉ¬¤ºÉâ¾å¤¹¤ë ÎáÏÂ»þÂå¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï30Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡Ù¡Ê¤«¤ä½ñË¼¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
----------
Âç¶¶ ¤Ò¤í¤³¡Ê¤ª¤ª¤Ï¤·¡¦¤Ò¤í¤³¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È
Ê¡Åç¸©½Ð¿È¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ·ÐºÑÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«¿È¤âÅê»ñ¤ò»Ï¤á¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¸ÄÊÌ³ô¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¡¢Åê»ñ¿®Â÷¡¢FX¡¢¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£¤ÈÉý¹¤¯Åê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ä¿ÍÅê»ñ²ÈÌÜÀþ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢·ÐºÑ¹Ö±é²ñ¤Ç¤Ï¥â¥Ç¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡£¼«¿È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤ÎµÏ¿¤Ï¥Ö¥í¥°¤ÇÀÖÍç¡¹¤Ë¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤êSNS¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤â¿Íµ¤¡£°ì»þ´ü¤Ï³¤³°±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤Ê¤ÉÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï·ÐºÑÈÖÁÈ¤ËÀìÇ°¡£¸½ºß¥é¥¸¥ª¤ä¼«¿È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É!Åê»ñ¥¼¥ß¥Ê¡¼¥ë¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç·ÐºÑÈÖÁÈ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÂ¿¿ôÊú¤¨¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤âÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡Ê¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È ¥¨¥ß¥ó¡¦¥æ¥ë¥Þ¥º¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È Âç¶¶ ¤Ò¤í¤³¡Ë