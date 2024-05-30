アマゾン「Prime Video」、6月の新着作品は「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」など
アマゾン（Amazon）のプライム会員向けサービス「Prime Video（プライム・ビデオ）」において、6月に配信がスタートする作品が発表された。
バリ島が舞台の「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン3は、6月27日から独占配信される。
(c)2024 Warner Bros. International Television Production Limited. All Rights Reserved
また、今年1月に劇場公開された「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」が6月8日に登場する。韓国映画では、イ・ビョンホンやパク・ソジュンが出演するパニックスリラー「コンクリート・ユートピア」が6月7日から独占配信される。
(c)創通・サンライズ
(c)2023 LOTTE ENTERTAINMENT & CLIMAX STUDIO, INC. ALL RIGHTS RESERVED.6月の新着予定作品一覧 映画（日本） 6月1日（土）
「あの頃。」
「散歩時間～その日を待ちながら～」
「映画 仮面ライダーギーツ ４人のエースと黒狐」
「ナラタージュ」 6月4日（火）
「ザ・ファブル 殺さない殺し屋」 6月5日（水）
「明日の記憶」
「L♡DK」
「男たちの大和／YAMATO」
「俺物語!!」
「海難 1890」
「SR サイタマノラッパー」
「SR サイタマノラッパー2 女子ラッパー☆傷だらけのライム」
「ちはやふる－上の句－」
「ちはやふる－下の句－」
「ちはやふる－結び－」
「日本で一番悪い奴ら」
「胸が鳴るのは君のせい」
「百円の恋」
「映画 ホタルノヒカリ」 6月6日（木）
「死刑にいたる病」 6月12日（水）
「アヒルと鴨のコインロッカー」
「共喰い」
「フィッシュストーリー」
「僕の彼女はサイボーグ」 6月14日（金）
「PLAY! ～勝つとか負けるとかは、どーでもよくて～」 ＊独占配信 6月19日（水）
「20 世紀少年 -第 1 章- 終わりの始まり」
「20 世紀少年 -第 2 章- 最後の希望」
「20 世紀少年 -最終章- ぼくらの旗」
「君は放課後インソムニア（実写版）」 6月21日（金）
「みなに幸あれ」 ＊見放題独占配信 映画（海外） 6月1日（土）
「フォード vs フェラーリ」
「野性の呼び声」 6月5日（水）
「フォロウィング」 ＊独占配信 6月7日（金）
「スラムドッグス」 6月8日（土）
「天使にラブ・ソングを・・・」
「天使にラブ・ソングを 2 」
「ミセス・ダウト」 6月15日（土）
「あなたが寝てる間に…」 6月21日（金）
「エクソシスト 信じる者 」 6月22日（土）
「地球が静止する日」 ドキュメンタリー映画（海外） 6月25日（火）
Amazon Original「アイ・アム セリーヌ・ディオン ～病との戦いの中で～」（I Am: Celine Dion／カナダ）＊午後4時から独占配信 6月18日（火）
Amazon Original「パワー・オブ・ザ・ドリーム ～社会正義の実現を夢見て～」（Power Of The Dream／アメリカ） ＊午後4時から独占配信 6月20日（木）
Amazon Original「フェデラー ～最後の 12日間～」（Federer: Twelve Final Days／アメリカ） ＊午後4時から独占配信 映画（韓国） 6月7日（金）
「コンクリート・ユートピア」 ＊見放題独占配信 アニメ映画（日本） 6月1日（土）
「スラムダンク 劇場版」
「スラムダンク 湘北最大の危機！燃えろ桜木花道」
「スラムダンク 全国制覇だ！桜木花道」
「スラムダンク 吠えろバスケットマン魂！！花道と流川の熱き夏」
「劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナルスケール-」
「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア」
「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ」 6月8日（土）
「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」 ＊見放題最速配信 アニメ映画（海外） 6月7日（金）
「DC がんばれ！スーパーペット」 ＊見放題独占配信 テレビドラマ（日本） 6月1日（土）
「オレンジデイズ」
「JIN -仁-」
「JIN -仁- 完結編」
「セーラー服と機関銃」（2006 年版）
「ＤＣＵ」
「ラストマンー全盲の捜査官ー」
「輪舞曲-ロンド-」
「ギバーテイカー」
「太陽は動かない ―THE ECLIPSE―」
「HOTEL -NEXT DOOR-」
「松尾スズキと 30 分強の女優」 6月14日（金）
「1122 いいふうふ」 ＊独占配信 テレビドラマ（海外） 6月13日（木）
Amazon Original「ザ・ボーイズ」（The Boys／アメリカ）シーズン 4 ＊午後4時から独占配信 6月21日（金）
Amazon Original「ディル・ドスティ ～夏休みのジレンマ～」（Dil Dosti Dilemma／インド）シーズン 1 ＊午前3時半から独占配信 6月27日（木）
Amazon Original「マイ・レディ・ジェーン」（My Lady Jane／アメリカ）シーズン 1 ＊午後4時から独占配信 テレビドラマ（韓国） 6月6日（木）
「アゲイン・マイ・ライフ～巨悪に挑む検事～」 6月12日（水）
「天気がよければ会いにゆきます」 6月25日（火）
「SKY キャッスル～上流階級の妻たち～」 6月26日（水）
「影美女」 ファンミーティング（韓国） 6月12日（水）
「2024 ナ・イヌ 日本 1st ファンミーティング」 テレビアニメ（日本） 6月1 日（土）
「ソードアート・オンライン」
「ソードアート・オンライン II」
「ソードアート・オンライン アリシゼーション」
「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」
「ソードアート・オンライン オルタナティブガンゲイル・オンライン」
「ソードアート・オンライン Extra Edition」 6月19日（水）
「HUNTERｘHUNTER」ハンター試験・ゾルディック家編
「HUNTERｘHUNTER」天空闘技場編
「HUNTERｘHUNTER」幻影旅団編
「HUNTERｘHUNTER」G.I 編 バラエティー（日本） 6月27日（木）
「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン 3 ＊午後8時から独占配信
対象のPrime Videoチャンネルが2カ月間、月額99円
6月5日～18日の期間に登録すると、対象のPrime Videoチャンネルの月額料金が最初の2カ月間は99円になるキャンペーンが実施される。対象チャンネル 通常料金 「東映オンデマンド」 月額499円 「KADOKAWA チャンネル」 月額396円 「シネフィル WOWOW プラス」 月額490円 「スターチャンネル EX -DRAMA & CLASSICS-」 月額990円 「マイシアタープラス」 月額385円 「日活プラス」 月額390円 「プラス GAGA」 月額390円 「プラス松竹」 月額330円
また、Prime Videoチャンネル「Paramount＋」では、6月7日からオリジナルドラマシリーズ「ナックルズ」を配信する。本チャンネルでは、通常月額770円のところ、対象期間中に登録すると初月540円になるキャンペーンが実施されている。期間は、7月16日まで。